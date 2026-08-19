Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: partidos, horarios y canales para ver a la Bicolor. (Foto: FPV)
Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: partidos, horarios y canales para ver a la Bicolor. (Foto: FPV)
Por Redacción EC

La selección peruana ya cuenta los días para afrontar el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, una competencia clave que otorga boletos para el Mundial y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2027. Las dirigidas por Antonio Rizola buscarán llegar en las mejores condiciones a un torneo que reunirá a las principales selecciones de la región.

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