La selección peruana ya cuenta los días para afrontar el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, una competencia clave que otorga boletos para el Mundial y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2027. Las dirigidas por Antonio Rizola buscarán llegar en las mejores condiciones a un torneo que reunirá a las principales selecciones de la región.

El campeonato se disputará del 8 al 13 de setiembre en Río de Janeiro, Brasil, bajo el formato de todos contra todos. Perú contará con algunas de sus principales figuras, luego de que Miriam Patiño, Claudia Palza, Aixa Vigil, Thaisa McLeod y Lucía Magallanes superaran sus respectivas lesiones y quedaran disponibles para el torneo.

El Sudamericano tendrá además una importante recompensa para los equipos participantes. Según la información proporcionada, el campeón obtendrá la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2027, mientras que las tres primeras selecciones conseguirán su boleto al Mundial de Vóley 2027, que tendrá como sedes a Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

Los encuentros de la selección peruana podrán seguirse EN VIVO por Latina TV, a través de su señal tradicional y sus plataformas digitales. La señal estará disponible en el canal 2 y el 702 en HD. Asimismo, la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) transmitirá los partidos mediante su canal oficial de YouTube.

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Fecha 1

Perú vs Argentina

Fecha: 8 de septiembre

Hora: 12:00 p.m.

Fecha 2

Perú vs Brasil

Fecha: 9 de septiembre

Hora: 6:00 p.m.

Fecha 3

Perú vs Venezuela

Fecha: 10 de septiembre

Hora: 3:00 p.m.

Fecha 4

Perú vs Colombia

Fecha: 12 de septiembre

Hora: 8:30 a.m.

Fecha 5

Perú vs Chile

Fecha: 13 de septiembre

Hora: 7:00 a.m.

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