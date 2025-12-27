¡Se acabó la incertidumbre! La Federación Peruana de Vóley resolvió a favor de Universitario de Deportes en el reclamo ante Alianza Lima por alineación indebida.

Facundo Morando, entrenador del club ‘íntimo, durante el clásico con la ‘U’, cometió el error de alinear a cuatro extranjeras simultáneamente, cuando el máximo permitido es de tres.

La FPV falló a favor del club ‘crema’ y señaló que Alianza Lima incurrió en una 'infracción grave a las Bases del Campeonato y al Reglamento FPV’.

Por ello decidió darle la victoria a la ‘U’ por 3-0 sobre Alianza Lima, con los parciales 25-0, 25-0 y 25-0.