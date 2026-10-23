Aixa Vigil cumplió uno de los sueños más importantes de su carrera deportiva. La atacante peruana debutó como titular con Universitario de Deportes en la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2026/2027 y celebró su estreno con una victoria contundente por 3-0 ante Deportivo Soan. La voleibolista destacó tanto en el ataque como en la recepción, en una jornada especial por representar oficialmente al equipo del que es hincha desde pequeña.

La llegada de Vigil al conjunto crema generó expectativa entre los aficionados, una respuesta que la propia deportista aseguró sentir desde que se anunció oficialmente su fichaje. El cariño recibido por parte de los hinchas ha sido una de las experiencias que más ha valorado durante sus primeros días en la institución.

“Ha sido lindo desde el día uno que mi fichaje se oficializó. Sigo recibiendo saludos en la calle de personas que no conozco. Incluso cuando vengo acá me encuentro con alguien que me apoya o me saluda. Creo que es muy bonito el recibimiento a este equipo y a este grupo tan grande”, relató.

Para la atacante, vestir el uniforme crema en un partido oficial significó mucho más que disputar un encuentro de vóley. Fue la oportunidad de representar a una institución con la que mantiene un vínculo especial desde su infancia.

“Felicidad, tranquilidad, emoción creo también por poder debutar representando al equipo que he sido hincha toda mi vida. Creo que fue un momento bonito que siempre voy a recordar”, expresó la voleibolista al recordar su estreno.

La responsabilidad de defender la camiseta crema

Aixa Vigil reconoció que jugar en Universitario implica una responsabilidad distinta debido a su identificación con el club y a las expectativas que existen alrededor del equipo. Si bien ha defendido los colores de otras instituciones a lo largo de su carrera, aseguró que representar a la ‘U’ tiene un significado particular.

Universitario arrancó con una victoria en la Liga de Vóley: la emoción de Aixa Vigil tras cumplir su sueño. Foto: Universitario

“He jugado en varios equipos, he tratado de ser lo más profesional posible. Siempre dije y siempre lo voy a decir, jugar en la ‘U’ tiene un sentimiento especial porque soy hincha desde muy pequeñita y ser parte de eso no solo conlleva disfrutar lo que es, también es una responsabilidad, poder buscar el objetivo que todas queremos”, subrayó.

Sus palabras reflejan la motivación con la que afronta esta nueva etapa, en la que buscará contribuir al crecimiento del equipo y ayudarlo a alcanzar sus objetivos en la Liga Peruana de Vóley.

Universitario busca consolidarse en la Liga Peruana de Vóley

Más allá de la alegría por el debut, Vigil destacó la buena recepción que tuvo dentro del plantel y el trabajo realizado durante la preparación para la temporada. La atacante señaló que compartir equipo con compañeras a las que ya conocía facilitó su adaptación al grupo.

“Feliz porque ya conocía a muchas, ya había jugado con varias. Me recibieron súper bien. Ha sido una preparación bastante larga y fuerte y con buenas miras para lo que se viene en el torneo”, indicó.

La voleibolista también consideró que el conjunto crema tiene margen para mejorar a medida que avance la competición. Aunque el triunfo ante Deportivo Soan representó un comienzo positivo, sostuvo que la coordinación y el entendimiento entre las jugadoras se fortalecerán con los partidos.

“Creo que aún el equipo puede crecer muchísimo. El inicio de la liga siempre, en general, se ven los equipos muy dispersos, que recién se están conociendo. Igual es con nosotros. Según vayan pasando las fechas el equipo se va a ver más compacto y va a seguir mejorando”, analizó.

El próximo reto de Universitario será ante Deportivo Wanka, por la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2026/2027. El encuentro será una nueva oportunidad para que las cremas mantengan el impulso de su estreno y continúen afinando su funcionamiento colectivo.

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