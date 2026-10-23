Aixa Vigil habló de su llegada a Universitario y explicó qué hace especial jugar por el equipo de sus amores. Foto: Universitaio
Aixa Vigil habló de su llegada a Universitario y explicó qué hace especial jugar por el equipo de sus amores. Foto: Universitaio
Por Redacción EC

Aixa Vigil cumplió uno de los sueños más importantes de su carrera deportiva. La atacante peruana debutó como titular con Universitario de Deportes en la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2026/2027 y celebró su estreno con una victoria contundente por 3-0 ante Deportivo Soan. La voleibolista destacó tanto en el ataque como en la recepción, en una jornada especial por representar oficialmente al equipo del que es hincha desde pequeña.

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