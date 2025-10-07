La Liga Nacional de vóley femenino ya tiene fecha de inicio y tendrá como primer partido el enfrentamiento entre los clubes Deportivo Soan y Rebaza Acosta el próximo sábado 25 de octubre.
LEE TAMBIÉN: Manuel Barreto y su contundente respuesta sobre la ausencia de Renato Tapia en la selección | VIDEO
Ese mismo día, Universitario de Deportes, uno de los animadores del torneo pasado, se medirá ante Deportivo Géminis.
MIRA: ¿Será desconvocado? Manuel Barreto aclaró situación de Alex Valera previo al Perú vs. Chile | VIDEO
En tanto, el vigente campeón, Alianza Lima, jugará ante Kazoku No Perú que debutará en la máxima división, tras ganra la Liga Intermedia.
PROGRAMACIÓN COMPLETA - FECHA 1
Como se recuerda, Alianza Lima derrotó 3-0 a Regatas Lima y se proclamó campeón de la temporada 2024-2025 y quedó en segundo lugar en el Sudamericano de Clubes.
De esta manera, aseguró su histórica clasificación al Mundial de Clubes, el mismo que se disputará en el mes de diciembre en China.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con Buse cerca al Top 100, estas son las ubicaciones de los tenistas peruanos en el ranking ATP
- Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
- Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro” | VIDEO
- Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”
- “Me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes, pero...”: cuál será el futuro de Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 con 20 goles en 24 partidos
Contenido sugerido
Contenido GEC