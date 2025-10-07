La Liga Nacional de vóley femenino ya tiene fecha de inicio y tendrá como primer partido el enfrentamiento entre los clubes Deportivo Soan y Rebaza Acosta el próximo sábado 25 de octubre.

Ese mismo día, Universitario de Deportes, uno de los animadores del torneo pasado, se medirá ante Deportivo Géminis.

En tanto, el vigente campeón, Alianza Lima, jugará ante Kazoku No Perú que debutará en la máxima división, tras ganra la Liga Intermedia.

PROGRAMACIÓN COMPLETA - FECHA 1

Como se recuerda, Alianza Lima derrotó 3-0 a Regatas Lima y se proclamó campeón de la temporada 2024-2025 y quedó en segundo lugar en el Sudamericano de Clubes.

De esta manera, aseguró su histórica clasificación al Mundial de Clubes, el mismo que se disputará en el mes de diciembre en China.

