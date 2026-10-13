La Liga Peruana de Vóley 2026-2027 ya tiene fixture definido. La nueva temporada contará con 12 equipos y comenzará el sábado 17 de octubre en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Alianza Lima, Universitario y San Martín, protagonistas de la campaña anterior, tendrán cruces destacados durante las primeras jornadas.

La nueva temporada del vóley peruano arrancará el sábado 17 de octubre de 2026. Los encuentros se disputarán en el Coliseo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, escenario que recibirá a los 12 clubes participantes.

El sorteo del fixture se realizó en dos etapas. Primero se asignaron los números a los tres primeros equipos de la temporada pasada: San Martín, Universitario y Alianza Lima. La distribución busca que estos clubes se enfrenten en las fechas 5, 8 y 11, en lugar de coincidir únicamente en las últimas jornadas.

Vuelve el vóley peruano: revisa el fixture completo y cuándo comienza la temporada 2026-2027. Foto: Instagram/ @ligaperuanadevoleybetsson

¿Qué equipos participarán en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027?

La competición tendrá 12 equipos. Alianza Lima, Universitario y San Martín volverán a ser parte de una temporada en la que también competirán clubes con experiencia en el torneo y el seleccionado peruano Sub-19.

La lista de participantes es la siguiente:

Alianza Lima

Universidad San Martín

Universitario de Deportes

Regatas Lima

Club Atlético Atenea

Deportivo Soan

Deportivo Géminis

Circolo Sportivo Italiano

Rebaza Acosta

Olva Latino

Deportivo Wanka

Perú Sub-19

Fixture completo de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027

Fecha 1

San Martín vs. Circolo Sportivo Italiano

Universitario vs. Deportivo Soan

Regatas Lima vs. Deportivo Géminis

Perú Sub-19 vs. Deportivo Wanka

Rebaza Acosta vs. Alianza Lima

Atlético Atenea vs. Olva Latino

Fecha 2

San Martín vs. Deportivo Soan

Circolo Sportivo Italiano vs. Deportivo Géminis

Universitario vs. Deportivo Wanka

Regatas Lima vs. Alianza Lima

Perú Sub-19 vs. Olva Latino

Rebaza Acosta vs. Atlético Atenea

Fecha 3

San Martín vs. Deportivo Géminis

Deportivo Soan vs. Deportivo Wanka

Circolo Sportivo Italiano vs. Alianza Lima

Universitario vs. Olva Latino

Regatas Lima vs. Atlético Atenea

Perú Sub-19 vs. Rebaza Acosta

Fecha 4

San Martín vs. Deportivo Wanka

Deportivo Géminis vs. Alianza Lima

Deportivo Soan vs. Olva Latino

Circolo Sportivo Italiano vs. Atlético Atenea

Universitario vs. Rebaza Acosta

Regatas Lima vs. Perú Sub-19

Fecha 5

San Martín vs. Alianza Lima

Deportivo Wanka vs. Olva Latino

Deportivo Géminis vs. Atlético Atenea

Deportivo Soan vs. Rebaza Acosta

Circolo Sportivo Italiano vs. Perú Sub-19

Universitario vs. Regatas Lima

Histórico tricampeonato de Alianza Lima. (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

Fecha 6

San Martín vs. Olva Latino

Alianza Lima vs. Atlético Atenea

Deportivo Wanka vs. Rebaza Acosta

Deportivo Géminis vs. Perú Sub-19

Deportivo Soan vs. Regatas Lima

Circolo Sportivo Italiano vs. Universitario

Fecha 7

San Martín vs. Atlético Atenea

Olva Latino vs. Rebaza Acosta

Alianza Lima vs. Perú Sub-19

Deportivo Wanka vs. Regatas Lima

Deportivo Géminis vs. Universitario

Deportivo Soan vs. Circolo Sportivo Italiano

Fecha 8

San Martín vs. Rebaza Acosta

Atlético Atenea vs. Perú Sub-19

Olva Latino vs. Regatas Lima

Alianza Lima vs. Universitario

Deportivo Wanka vs. Circolo Sportivo Italiano

Deportivo Géminis vs. Deportivo Soan

Fecha 9

San Martín vs. Perú Sub-19

Rebaza Acosta vs. Regatas Lima

Atlético Atenea vs. Universitario

Olva Latino vs. Circolo Sportivo Italiano

Alianza Lima vs. Deportivo Soan

Deportivo Wanka vs. Deportivo Géminis

Fecha 10

San Martín vs. Regatas Lima

Perú Sub-19 vs. Universitario

Rebaza Acosta vs. Circolo Sportivo Italiano

Atlético Atenea vs. Deportivo Soan

Olva Latino vs. Deportivo Géminis

Alianza Lima vs. Deportivo Wanka

Fecha 11

San Martín vs. Universitario

Regatas Lima vs. Circolo Sportivo Italiano

Perú Sub-19 vs. Deportivo Soan

Rebaza Acosta vs. Deportivo Géminis

Atlético Atenea vs. Deportivo Wanka

Olva Latino vs. Alianza Lima

¿Cuál será el formato de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027?

En la primera etapa, los 12 equipos disputarán 11 partidos cada uno. Al finalizar esta ronda, los 10 primeros avanzarán a la siguiente fase, mientras que el último puesto supondrá el descenso de categoría, de acuerdo con el formato anunciado.

En la segunda ronda, los ocho primeros de la tabla clasificarán a los playoffs. Los cruces de cuartos de final se organizarán de la siguiente manera: primero contra octavo, segundo contra séptimo, tercero contra sexto y cuarto contra quinto.

Por su parte, los dos últimos equipos de la segunda ronda deberán disputar el repechaje de ascenso frente a los dos primeros de la Liga Intermedia. Esta instancia definirá qué clubes mantienen o consiguen un lugar en la máxima categoría del vóley peruano.

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