Vuelve el vóley peruano: revisa el fixture completo y cuándo comienza la temporada 2026-2027. Foto: Instagram/ @ligaperuanadevoleybetsson
Vuelve el vóley peruano: revisa el fixture completo y cuándo comienza la temporada 2026-2027. Foto: Instagram/ @ligaperuanadevoleybetsson
Por Redacción EC

La Liga Peruana de Vóley 2026-2027 ya tiene fixture definido. La nueva temporada contará con 12 equipos y comenzará el sábado 17 de octubre en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Alianza Lima, Universitario y San Martín, protagonistas de la campaña anterior, tendrán cruces destacados durante las primeras jornadas.

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