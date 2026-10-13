La Liga Peruana de Vóley 2026-2027 ya tiene fixture definido. La nueva temporada contará con 12 equipos y comenzará el sábado 17 de octubre en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Alianza Lima, Universitario y San Martín, protagonistas de la campaña anterior, tendrán cruces destacados durante las primeras jornadas.
La Liga Peruana de Vóley 2026-2027 ya tiene fixture definido. La nueva temporada contará con 12 equipos y comenzará el sábado 17 de octubre en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Alianza Lima, Universitario y San Martín, protagonistas de la campaña anterior, tendrán cruces destacados durante las primeras jornadas.
La nueva temporada del vóley peruano arrancará el sábado 17 de octubre de 2026. Los encuentros se disputarán en el Coliseo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, escenario que recibirá a los 12 clubes participantes.
El sorteo del fixture se realizó en dos etapas. Primero se asignaron los números a los tres primeros equipos de la temporada pasada: San Martín, Universitario y Alianza Lima. La distribución busca que estos clubes se enfrenten en las fechas 5, 8 y 11, en lugar de coincidir únicamente en las últimas jornadas.
¿Qué equipos participarán en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027?
La competición tendrá 12 equipos. Alianza Lima, Universitario y San Martín volverán a ser parte de una temporada en la que también competirán clubes con experiencia en el torneo y el seleccionado peruano Sub-19.
La lista de participantes es la siguiente:
- Alianza Lima
- Universidad San Martín
- Universitario de Deportes
- Regatas Lima
- Club Atlético Atenea
- Deportivo Soan
- Deportivo Géminis
- Circolo Sportivo Italiano
- Rebaza Acosta
- Olva Latino
- Deportivo Wanka
- Perú Sub-19
Fixture completo de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027
Fecha 1
- San Martín vs. Circolo Sportivo Italiano
- Universitario vs. Deportivo Soan
- Regatas Lima vs. Deportivo Géminis
- Perú Sub-19 vs. Deportivo Wanka
- Rebaza Acosta vs. Alianza Lima
- Atlético Atenea vs. Olva Latino
Fecha 2
- San Martín vs. Deportivo Soan
- Circolo Sportivo Italiano vs. Deportivo Géminis
- Universitario vs. Deportivo Wanka
- Regatas Lima vs. Alianza Lima
- Perú Sub-19 vs. Olva Latino
- Rebaza Acosta vs. Atlético Atenea
Fecha 3
- San Martín vs. Deportivo Géminis
- Deportivo Soan vs. Deportivo Wanka
- Circolo Sportivo Italiano vs. Alianza Lima
- Universitario vs. Olva Latino
- Regatas Lima vs. Atlético Atenea
- Perú Sub-19 vs. Rebaza Acosta
Fecha 4
- San Martín vs. Deportivo Wanka
- Deportivo Géminis vs. Alianza Lima
- Deportivo Soan vs. Olva Latino
- Circolo Sportivo Italiano vs. Atlético Atenea
- Universitario vs. Rebaza Acosta
- Regatas Lima vs. Perú Sub-19
Fecha 5
- San Martín vs. Alianza Lima
- Deportivo Wanka vs. Olva Latino
- Deportivo Géminis vs. Atlético Atenea
- Deportivo Soan vs. Rebaza Acosta
- Circolo Sportivo Italiano vs. Perú Sub-19
- Universitario vs. Regatas Lima
Fecha 6
- San Martín vs. Olva Latino
- Alianza Lima vs. Atlético Atenea
- Deportivo Wanka vs. Rebaza Acosta
- Deportivo Géminis vs. Perú Sub-19
- Deportivo Soan vs. Regatas Lima
- Circolo Sportivo Italiano vs. Universitario
Fecha 7
- San Martín vs. Atlético Atenea
- Olva Latino vs. Rebaza Acosta
- Alianza Lima vs. Perú Sub-19
- Deportivo Wanka vs. Regatas Lima
- Deportivo Géminis vs. Universitario
- Deportivo Soan vs. Circolo Sportivo Italiano
Fecha 8
- San Martín vs. Rebaza Acosta
- Atlético Atenea vs. Perú Sub-19
- Olva Latino vs. Regatas Lima
- Alianza Lima vs. Universitario
- Deportivo Wanka vs. Circolo Sportivo Italiano
- Deportivo Géminis vs. Deportivo Soan
Fecha 9
- San Martín vs. Perú Sub-19
- Rebaza Acosta vs. Regatas Lima
- Atlético Atenea vs. Universitario
- Olva Latino vs. Circolo Sportivo Italiano
- Alianza Lima vs. Deportivo Soan
- Deportivo Wanka vs. Deportivo Géminis
Fecha 10
- San Martín vs. Regatas Lima
- Perú Sub-19 vs. Universitario
- Rebaza Acosta vs. Circolo Sportivo Italiano
- Atlético Atenea vs. Deportivo Soan
- Olva Latino vs. Deportivo Géminis
- Alianza Lima vs. Deportivo Wanka
Fecha 11
- San Martín vs. Universitario
- Regatas Lima vs. Circolo Sportivo Italiano
- Perú Sub-19 vs. Deportivo Soan
- Rebaza Acosta vs. Deportivo Géminis
- Atlético Atenea vs. Deportivo Wanka
- Olva Latino vs. Alianza Lima
¿Cuál será el formato de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027?
En la primera etapa, los 12 equipos disputarán 11 partidos cada uno. Al finalizar esta ronda, los 10 primeros avanzarán a la siguiente fase, mientras que el último puesto supondrá el descenso de categoría, de acuerdo con el formato anunciado.
En la segunda ronda, los ocho primeros de la tabla clasificarán a los playoffs. Los cruces de cuartos de final se organizarán de la siguiente manera: primero contra octavo, segundo contra séptimo, tercero contra sexto y cuarto contra quinto.
Por su parte, los dos últimos equipos de la segunda ronda deberán disputar el repechaje de ascenso frente a los dos primeros de la Liga Intermedia. Esta instancia definirá qué clubes mantienen o consiguen un lugar en la máxima categoría del vóley peruano.
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