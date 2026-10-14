La espera terminó para los hinchas del vóley nacional. La Liga Peruana de Vóley Betsson 2026/2027 comenzará este sábado 17 de octubre con la participación de 12 equipos que buscarán conquistar el título de la máxima competición femenina del país.

La primera fecha se disputará durante el fin de semana en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, con seis partidos distribuidos entre el sábado y el domingo. Universitario de Deportes, Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima figuran entre los clubes que iniciarán su camino en la nueva temporada.

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

La jornada inaugural tendrá tres partidos el sábado 17 de octubre y otros tres el domingo 18.

Sábado 17 de octubre

2:45 p. m. | Atlético Atenea vs. Olva Latino (Polideportivo Lucha Fuentes, Villa El Salvador)

(Polideportivo Lucha Fuentes, Villa El Salvador) 5:00 p. m. | Universitario de Deportes vs. Deportivo Soan (Polideportivo Lucha Fuentes, Villa El Salvador)

(Polideportivo Lucha Fuentes, Villa El Salvador) 7:00 p. m. | San Martín vs. Circolo Sportivo Italiano (Polideportivo Lucha Fuentes, Villa El Salvador)

Universitario y San Martín serán dos de los equipos que buscarán comenzar la competición con una victoria. Las cremas se medirán con Deportivo Soan, mientras que las santas cerrarán la jornada sabatina frente a Circolo Sportivo Italiano.

Liga Peruana de Vóley 2026/2027: calendario completo de la primera fecha y precio de las entradas. Foto: Andina

Domingo 18 de octubre

2:15 p. m. | Perú Sub-19 vs. Deportivo Wanka (Polideportivo Lucha Fuentes, Villa El Salvador)

(Polideportivo Lucha Fuentes, Villa El Salvador) 4:30 p. m. | Regatas Lima vs. Deportivo Géminis (Polideportivo Lucha Fuentes, Villa El Salvador)

(Polideportivo Lucha Fuentes, Villa El Salvador) 6:30 p. m. | Rebaza Acosta vs. Alianza Lima (Polideportivo Lucha Fuentes, Villa El Salvador)Lugar: Polideportivo Lucha Fuentes, Villa El Salvador.

El domingo tendrá como uno de sus principales atractivos el enfrentamiento entre Rebaza Acosta y Alianza Lima, vigente protagonista del vóley nacional. Antes, Regatas Lima se enfrentará a Deportivo Géminis, mientras que la selección peruana Sub-19 debutará en la competición ante Deportivo Wanka.

¿Qué canal transmite la Liga Peruana de Vóley 2026/2027?

Los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 se podrán seguir a través de Latina TV, que cuenta con la transmisión del campeonato para el público peruano.

Los seguidores podrán sintonizar los encuentros por la señal abierta del canal 2 y por el canal 702 en alta definición, de acuerdo con la información proporcionada. También tendrán la opción de seguir la competición mediante la página web y la aplicación de Latina.

Liga Peruana de Vóley: conoce los partidos del 17 y 18 de octubre y cómo verlos en vivo. Foto: Liga Peruana de Vóley Betsson

¿Cuánto cuestan las entradas para la Liga Peruana de Vóley?

La Federación Peruana de Vóley anunció los precios de las entradas para la nueva temporada. Los hinchas podrán elegir entre distintas ubicaciones para asistir a los encuentros programados en el polideportivo de Villa El Salvador.

Los precios anunciados son los siguientes:

General: S/ 25.

Norte preferente: S/ 30.

Sur preferente: S/ 30.

Oriente preferente: S/ 45.

Occidente preferente: S/ 45.

Parking: S/ 25.

La disponibilidad de los boletos y las condiciones de compra deben revisarse en la plataforma de venta habilitada por la organización antes de acudir al recinto.

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