Liga Peruana de Vóley 2026/2027: calendario completo de la primera fecha y precio de las entradas. Foto: Andina
Liga Peruana de Vóley 2026/2027: calendario completo de la primera fecha y precio de las entradas. Foto: Andina
Por Redacción EC

La espera terminó para los hinchas del vóley nacional. La Liga Peruana de Vóley Betsson 2026/2027 comenzará este sábado 17 de octubre con la participación de 12 equipos que buscarán conquistar el título de la máxima competición femenina del país.

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