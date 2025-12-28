Liga Peruana de Vóley: ¿Por qué la sanción sobre Alianza aún no se refleja en la tabla a favor de Universitario y qué critican las íntimas para buscar revertir el fallo?

Alianza Lima Vóley jugó el punto más caro en la Liga Peruana de Vóley. El pasado domingo en el clásico ante Universitario jugó el punto 23-22 con cuatro extranjeras, y seis días después, ese error le costó una derrota en mesa a las blanquiazules.

Este sábado, el Comité de Apelaciones de la Federación Peruana de Vóley (FPV) decidió cambiar el resultado por el uso de cuatro extranjeras y decretar la victoria de Universitario por 25-0, 25-0 y 25-0.

El Comercio pudo confirmar que esa es la decisión del Comité de Apelaciones, que decreta la derrota blanquiazul y con ello la victoria crema. “Si, nos llegó el fallo de la FPV”, nos confirmó brevemente Fabrizio Acerbi, jefe de polideportivo de Universitario.

Sin embargo, la FPV no ha hecho oficialización alguna pese a que la resolución dicta modificar la tabla. Desde la federación nos aseguran que “el proceso aún sigue activo”, ya que Alianza Lima tiene la facultad de apelar.

El reglamento estipula que el club sancionado tiene hasta 72 horas para presentar su apelación, por lo que, en los próximos días, Alianza Lima podría apoyarse en este derecho para buscar revertir la medida. “¿Qué podemos esperar de esta directiva?”, responde brevemente Cenaida Uribe a El Comercio tras conocer la sanción.

Este pedido íntimo sería visto por el Comité de Control y tras su resolución final, “recién se haría pública y se haría oficial la sanción”, nos comentan, lo que llevaría a cambiar la tabla de posiciones y sumarle la victoria y puntos al cuadro crema.

Según lo que ha expresado Cenaida Uribe, gerente de vóley de Alianza, en tienda íntima consideran que, si bien hubo un error en el ingreso de una cuarta extranjera, este se intentó corregir en el momento y el arbitro no lo permitió. “En este caso puntual quien se equivocó fue el árbitro, ya que no aplicó el reglamento y permitió que el primer set se complete en esas condiciones”, declaró a Radio Ovación.

En Alianza se aferraron a que se tome en cuenta el reglamento de la Federación Internacional de Voleibol en la que se considera que ante un error así, solo se debe perder dicho punto. “Amparándose en el reglamento de la FIVB, ante una sustitución ilegal el árbitro debió sancionar a Alianza Lima con punto y saque a favor de Universitario, y posteriormente ordenar la corrección de la sustitución”, agregó Cenaida.

Sin embargo, la resolución del Comité de Apelaciones especifica en su documento que se rige “por el reglamento general de la FPV y las Bases del Campeonato”, que como explica la periodista Raquel Rodríguez Stolar, es la prerrogativa que entrega la FIVB a cada federación local para la organización de sus torneos.

Lo que critica Alianza es que el Reglamento de la FPV es un documento que data de 1988, por lo que creen que para tomar este tipo de decisiones debe tomarse en cuenta el reglamento de la Federación Internacional de Vóley.

La historia puede cerrarse pronto si Alianza no apela, y la oficialización de la pena se hará efectiva en cuanto se cumpla el plazo para que las íntimas lo hagan. Este Diario supo de fuentes confiables que el club íntimo apelará este lunes.

EN LA TABLA

En principio, esta sanción sobre Alianza puede dictar mucho el devenir de la primera etapa de la Liga Peruana, ya que el orden de la tabla se rige por partidos ganados antes que por puntos. Anoche las blanquiazules jugaron ante San Martín en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, y sumaron una nueva derrota en el torneo, con lo que perdieron el liderato de la tabla ya que las santas alcanzaron 9 victorias y las blanquiazules, se quedarían en 8 debido a la sanción.

Y Alianza podría caer al tercer lugar si Universitario vence este domingo a Regatas ya que con la victoria en mesa, las cremas podrían también llegar a 9 triunfos.

Si bien en este torneo no se entrega puntos de bonificación al primero y al segundo de la primera etapa, la segunda fase inicia con los puntajes logrados en la primera etapa.