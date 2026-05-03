Hay partidos que duran lo que marca el reloj. Y hay otros que cargan con años de historia, inversión, orgullo y ambición. El extragame de la final de la Liga Peruana de Vóley pertenece a este último grupo. Este domingo 3 de mayo (desde la 5 p.m.), en el Polideportivo de Villa El Salvador, Alianza Lima y la Universidad San Martín jugarán mucho más que un desempate: disputarán un lugar en la memoria grande del deporte nacional.

Para Alianza Lima, la noche puede ser definitiva en más de un sentido. No solo porque significaría un nuevo título, sino porque le permitiría alcanzar una marca reservada para pocos. Hasta hoy, solo dos instituciones han logrado encadenar tres o más campeonatos consecutivos en el vóley peruano: Regatas Lima y la propia Universidad San Martín. De ganar, las íntimas se sumarían a ese grupo selecto, ese que convierte los ciclos ganadores en legado.

Pero el extragame también se juega fuera de la cancha. El campeón recibirá cerca de 100 mil soles, mientras que el subcampeón obtendrá alrededor de 90 mil. En un contexto donde cada inversión cuenta, la diferencia no es menor. No se trata solo de premiar el rendimiento, sino de ofrecer una base para lo que viene: mejores condiciones, continuidad de proyectos y, sobre todo, argumentos para negociar con auspiciadores.

A ello se suma un reconocimiento individual que también pone en valor el rendimiento a lo largo de la temporada. La mejor jugadora del torneo será premiada con 3 mil soles, mientras que el resto de voleibolistas destacadas en las distintas categorías recibirán 2 mil soles cada una, en una apuesta por visibilizar el talento y premiar la constancia más allá del resultado colectivo.

Se espera un lleno total en el Polideportivo de Villa El Salvador. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

Porque el título, en este caso, funciona como una carta de presentación. Ganar no solo llena vitrinas; también abre puertas. En un deporte que busca consolidarse en lo competitivo y en lo comercial, el éxito deportivo se traduce en visibilidad, y la visibilidad en respaldo económico. Es un círculo que los clubes conocen bien y que, en noches como esta, cobra una relevancia mayor.

En paralelo, ambos equipos ya aseguraron su presencia en el próximo Sudamericano de Clubes, torneo que a su vez otorga cupos al Mundial. Sin embargo, la posición final en la liga local no determina ventajas en esa competencia, ya que la asignación de beneficios depende de la Confederación Sudamericana. Es decir, el extragame no ofrece atajos internacionales, pero sí un envión anímico y estructural que puede marcar diferencias a futuro.

San Martín, por su parte, juega con la experiencia de quien ya ha estado en este tipo de escenarios. Supo dominar la serie, pero dejó escapar la ventaja y ahora enfrenta un partido que exige temple. No es la primera vez que llega a estas instancias, pero sí una en la que el margen de error desaparece por completo.

Alianza, en cambio, carga con el impulso de la remontada. Con la convicción de quien se rehízo en la adversidad y ahora ve la meta a un paso. Hay algo en estos partidos que no se entrena: la capacidad de sostener la presión cuando todo está en juego.

Villa El Salvador volverá a llenarse. No será una final más. Será la última noche de una temporada que encontró en su desenlace el mejor guion posible: dos equipos, un título y la certeza de que no habrá mañana.

En el vóley, como en el deporte en general, los campeonatos se recuerdan. Pero los extragames se sienten. Porque ahí, en ese punto exacto donde el esfuerzo se mezcla con la historia, solo queda una verdad: uno gana todo y el otro se queda con la pregunta de lo que pudo ser.

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