Por Marco Quilca León

Hay partidos que duran lo que marca el reloj. Y hay otros que cargan con años de historia, inversión, orgullo y ambición. El extragame de la final de la Liga Peruana de Vóley pertenece a este último grupo. Este domingo 3 de mayo (desde la 5 p.m.), en el Polideportivo de Villa El Salvador, Alianza Lima y la Universidad San Martín jugarán mucho más que un desempate: disputarán un lugar en la memoria grande del deporte nacional.

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