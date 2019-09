El método Natalia Málaga que sigue triunfando

De carácter fuerte, temperamental, frontal y hasta polémica a la hora de opinar. Extrovertida y 'achorada' en los programas televisivos. Seria, disciplinada y estricta a la hora de trabajar. Maternal y protectora con sus dirigidas. Natalia Málaga es todo eso y más. Puede que no todo el mundo esté de acuerdo con su forma de ser, pero ella, a su manera, ha conseguido –y lo sigue haciendo- resultados buenos para el vóleibol peruano: tras vencer a Argentina por 3-1 (16-25, 25-15, 25-22, y 26-24), logró poner a Perú entre los ocho mejores del Mundial Sub 18 celebrado en Egipto. Este jueves (1 p.m.) enfrentará a Italia en busca de las semifinales.

Málaga –o ‘Mala Mala’, como fue catalogada en algún momento por su forma de dirigir- no tiene secretos. El éxito, para ella, llega en base a trabajo duro y mucha personalidad. No más. Su estilo es criticado. De la escuela de Man Bok Park –se dice que el exentrenador con el que la selección ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Seúl 88 recriminaba con dureza a sus jugadoras cuando erraban-, Natalia no duda en gritar con algunas lisuras de por medio cuando sus ‘hijas’ fallan. No las toca, con palabras basta.

"¡Salen como si estuvieran ganando!", "¡Tú (a una jugadora) me vas a callar el día que metas todas las pelotas", "¡Están representando a todo un país, carajo!", son solo algunas arengas que ha tenido la entrenadora en pleno partido. Ella, cada punto, cada set, lo vive al límite. Y lo demuestra en el corto tiempo que tiene para hablar con sus pupilas.

Ese método, criticado por muchos, ha funcionado hasta ahora. Con ella en el banco, Perú ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010, dos subcampeonatos en el Sudamericano Juvenil (2010 y 2012). Además, en el 2012 el elenco nacional conquistó el Sudamericano de Menores venciendo a Brasil y quebrando una sequía de 32 años sin poder conseguir este logro. Ese título le dio un pasaje directo al Campeonato Mundial de Menores en Tailandia (2013), donde la Blanquirroja quedó en el cuarto puesto.

Seis años después de su último logro dirigiendo a la selección, la entrenadora volvió a colgarse una medalla de oro: en mayo pasado, Perú ganó por primera vez una Copa Panamericana Sub 18 al vencer a Puerto Rico en México. El campeonato le dio el pasaje al Mundial de la categoría que se está disputando en Egipto, donde buscará meter al sexteto peruano entre los cuatro primeros.

"Uno trabaja mucho para lograr objetivos, y este grupo ha trabajo para ello", fueron sus primera palabras con la presea dorada en el cuello. Sí, el secreto del éxito para Natalia es trabajo.

-¿Por qué no le fue bien con la categoría mayor?-



El prestigio que obtuvo Natalia con las selecciones juveniles no se pudo trasladar, en igual grado, a la selección adulta. La exvoleibolista fue asistente de algunos entrenadores de turno en varias oportunidades, pero recién entre el 2014 y el 2015 asumió la dirección técnica. No le fue bien. Entonces, la pregunta de todos los fanáticos del vóley es: ¿Por qué no tuvo el mismo éxito?



Las hipótesis son muchas, pero lo más cercano a la realidad podría ser el rol de madre que establece con sus ‘hijas’. Las voleibolistas de menor edad son quienes necesitan de una figura materna para rendir mejor y Málaga asume dicho papel con naturaleza.

“Yo tengo que estar pendiente del pasaporte, la ropa, la maleta. Arregla el cuarto, les tiro la ropa en la ducha porque la tienen arrinconada, les volteo las maletas porque no lavan ni un par de medias. Cuando llego a los cuartos corren todas porque si no aviento todo al pasadizo”, contó en alguna oportunidad. “Son mujeres, tienen que ser ordenadas. Mujer inútil es hombre”, agregó con una broma polémica, fiel a su estilo.

-Un equipo con figuras-



El Perú de Natalia Málaga ya está entre los ocho mejores del mundo. Un dato para resaltar, destacar y valorar. Pero ellas van por más. Quieren las semifinales, aunque en frente esté Italia, campeona de las últimas dos ediciones del Mundial (Lima 2015 y Rosario 2017). Igual el elenco nacional tiene equipo para soñar con una victoria.

El sexteto peruano se apoya en las figuras de la capitana Yadhira Anchante y la atacante Thaisa Mc Leod. Ellas tienen la experiencia de haber disputado una Copa del Mundo (2017). Yadhira es la mejor armadora del torneo con un promedio de 2,63 por partido. En tanto, Thaisa se ubica entre las quince máximas anotadoras con 62 puntos y dentro del Top10 de voleibolistas con mejor servicio: 0, 63 puntos por juego consiguió mediante esta vía.

Yadhira Anchante, a sus 17 años, se ha convertido en una de las figuras de la selección peruana. Un futuro prometedor para la armadora. (Foto: FPV)

Pero la responsabilidad de sacar adelante al equipo no solo recae en las dos deportistas mencionadas. Detrás de ellas está Camila Nicolle Pérez, puesto 12 en el ránking de mejores bloqueadoras con un promedio de 0,63. Y si en caso el ataque rival prospera, Andrea Calderón, novena mejor receptora con una eficacia de 37,63, se puede encargar de solucionar el problema.

-Un rival de temer-



Italia es la mejor selección del mundo en esta categoría. Además, terminó en el primer lugar de su grupo por delante de Estados Unidos. Es decir, en el duelo ante nuestra selección, parte como favorita llevarse la victoria.

El técnico Marco Nazzareno Mencarelli tiene en sus filas a cuatro voleibolistas que están en los primeros lugares del ránking por puesto en el campeonato: Giorgia Frosini está dentro del Top 10 de máximas anotadoras y mejores atacantes, Emma Graziani es la décima mejor bloqueadora, Sofia Monza es la tercera mejor armadora y Martina Armini está dentro de las diez mejores bloqueadoras y receptoras.

-Por donde ver-



Los partidos del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino se pueden seguir minuto a minuto por la página oficial del torneo (http://u18.girls.2019.volleyball.fivb.com/en/), o quizás por algún usuario en Facebook que se encuentra en el estadio. Para el Perú-Argentina, un cibernauta logró transmitir el encuentro.

En este aspecto, Natalia Málaga vuelve a poner su granito de arena. A miles de kilómetro de distancia, muchos peruanos se preguntan ¿por dónde ver los partidos de Perú? La entrenadora no ha logrado hasta ahora transmitir en vivo los duelos, pero sí sube a su canal oficial de YouTube todo. Ella también ve la difusión del voleibol peruano.