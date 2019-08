Natalia Málaga: ficha, logros, polémicas, declaraciones y más datos que debes conocer

Hablar de coraje e ímpetu es sinónimo de Natalia Málaga. La mujer de 55 años ha destacado en muchas ocasiones y ha traído alegrías al Perú con sus logros, tanto como voleibolista y entrenadora de la selección peruana de vóleibol. Hija de Manuel Málaga Bresani y de Ida Dibós Chappuis, Natalia es la primera y única mujer en conseguir dos medallas olímpicas: plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 88 como deportistas, y el bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010 como entrenadora. Conoce un poco más sobre sus participaciones con la bicolor, logros, palmares, polémicas y más datos que debes conocer.

Como parte de la generación dorada en la década de los 80, fue subcampeona mundial olímpica en Seúl, uno de los eventos más recordados en la historia del vóley peruano. A pesar de sus 1.70 metros, demostró ser buena en ataque y defensa, lo que fue irremplazable en los equipos de menores, juveniles y en mayores.

Natalia Málaga es una de las deportistas más destacadas que tiene el Perú, y considerada como la mujer más influyente del país en el 2012, ha sabido sobresalir con méritos propios y junto a la selección peruana de vóley para lograr muchos logros, como la medalla de plata en el Campeonato Mundial Juvenil de 1981, Campeonato de Mayores de 1982 y bronce en el Campeonato Mundial de 1986 en Checoslovaquia.

Natalia Málaga es una de las deportistas más destacadas del Perú. Alcanzó muchos logros como deportistas y entrenador de la selección peruana. (Foto: Istagram) Instagram

El carácter fuerte que predomina, pero con mucho entusiasmo y optimismo, fue contagiante en mucho de sus pupilas para poder conseguir el éxito en muchas ocasiones, así como el Campeonato de la Copa Panamericana tras vencer 3 sets contra 1 con parciales de 18-25, 29-27, 25-20 y 25-17 en el torneo que se realizó en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

Con el marcador en contra, las chicas de Natalia Málaga sacaron la garra y sobre la base de un gran juego colectivo, igualó el juego y tras luchas hasta el último punto equiparó el marcador tras quedarse con el segundo set por 29-27.A partir de ese momento, Perú mejoró en todo aspecto y fue muy superior a su rival, quedándose con los dos siguientes sets por 25-20 y 25-17, para ganar el partido por 3-1.En su camino al título, la selección peruana ganó los cinco partidos que jugó, perdiendo solo dos sets: El Salvador (3-0), Venezuela (3-0), México (3-0), Cuba (3-1) y República Dominicana (3-1).

Logros de Natalia Málaga

PREMIOS INDIVIDUALES

Premio DT como “Personaje Deportivo del Año” del Perú en 2013

CON LA SELECCIÓN NACIONAL

A nivel mayores

1980: 6º puesto Juegos Olímpicos de Moscú.

1981: Subcampeona Sudamericano de Santo André.

1982: Subcampeona Campeonato Mundial de Perú.

1983: Tercera Juegos Panamericanos de Caracas.

1983: Campeona Sudamericano de São Paulo.

1984: 4º puesto en Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

1985: Campeona Sudamericano de Caracas.

1985: 5º puesto Copa del Mundo de Japón.

1986: Tercera Campeonato Mundial de Checoslovaquia.

1987: Subcampeona Juegos Panamericanos de Indianápolis

1987: Campeona Sudamericano de Montevideo

1987: Campeona de Copa Japón 1987

1988: Subcampeona en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988

1988: Tercera Top Four.

1989: Campeona Sudamericano de Curitiba.

1989: 5º puesto en Copa del Mundo de Japón.

1990: 6º puesto Campeonato Mundial de China.

1991: Tercera Juegos Panamericanos de La Habana

1991: Subcampeona Sudamericano de São Paulo

1991: 5º puesto Copa del Mundo de Japón.

1993: Campeona Sudamericano del Cusco.

1994: 13vo puesto en Campeonato Mundial de Brasil

1999: Tercera puesto Sudamericano de Valencia.

1999: 10º puesto Copa del Mundo de Japón.

2000: 11vo puesto Juegos Olímpicos de Sídney

2003: Tercera en Sudamericano de Bogotá.



Natalia Málaga ha conseguido muchos logros siendo deportistas profesional y defendiendo los colores de la selección peruana. (Foto: Instagram) Instagram

A nivel juvenil

1980: Campeona en Sudamericano Juvenil de Rancagua

1981: Subcampeona Mundial Juvenil de México

1982: Campeona en Sudamericano Juvenil de Santa Fe



A nivel menores

1980: Campeona en Sudamericano de Menores de São Paulo

Como entrenadora

2010: Tercera en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur

2010: Subcampeona Sudamericano Juvenil de Antioquia

2011: Campeona Copa Panamericana Juvenil de Callao

2012: Subcampeona Sudamericano Juvenil de Lima

2012: Campeona Sudamericano de Menores de Callao

2013: Cuarta en el Campeonato Mundial de Menores de Tailandia



La selección juvenil viene siendo dirigido por Natalia Málaga. En muchas ocasiones, la deportistas destaca al equipo en sus redes sociales. (Foto: Instagram) Instagram

Declaraciones y polémicas de Natalia Málaga

Ricardo Gareca y Claudio Pizarro

En los últimos años Natalia Málaga tampoco es ajena a las cosas que sucedían en el mundo deportivo y usa las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, para poder dar sus opiniones al respecto. Una de las últimas declaraciones es cuando declaró tras la polémica entre Ricardo Gareca y Claudio Pizarro tras no ser convocado en la selección peruana.

La entrenadora de vóley envió un mensaje al técnico argentino en sus redes sociales fiel a su estilo. “¿No es mejor decir que no lo quiso convocar porque tiene gente más joven, sin quitarle la calidad de jugador que es Claudio? Buena lavada”, indicó.

Natalia Málaga opinó sobre la polémica declaración de Ricardo Gareca a Claudio Pizarro tras no convocarlo en la selección peruana. (Foto: Instagram) Instagram

Mamá dura

Hace algunos años, Natalia Málaga indicó en una entrevista que es una mamá dura con las seleccionadas. Esto ayudó al conjunto en el tema profesional y también en lo personal.



"Yo tengo que estar pendiente del pasaporte, la ropa, maleta. Arregla el cuarto, les tiro la ropa en la ducha porque la tienen arrinconada, les volteo las maletas porque no lavan ni un par de medias. Cuando llego a los cuartos corren todas porque si no aviento todo al pasadizo", contó con toda sinceridad.



No obstante, refirió que todo lo que ha hecho les ha servido, pues han aprendido, ahora son más ordenadas. "Son mujeres, Gisela, tienen que ser ordenadas. Mujer inútil es hombre", bromeó Natalia con polémica frase.

Natalia Málaga y Karla Ortiz

Una de las últimas declaraciones y polémicas que ha sido tan comentado hasta la fecha es la ‘guerra’ de palabras entre Natalia Málaga y Karla Ortiz, ésta última declaró ante la prensa tras quedar sin chance de medallas en los Juegos Panamericanos por la falta de apoyo de la Federación Peruana de Vóleibol. Ante esto, la entrenador se refirió al tema con la contundencia que lo caracteriza.

“Me van a criticar con lo que voy a decir, pero el tema es el engreimiento de la jugadora peruana que quiere cobrar lo que dice que vale cuando no lo vale muchas veces”, dijo Natalia Málaga en entrevista con Movistar Deportes.

"No voy a decir que reciben sueldo de la Federación, porque dirán que es una porquería que les pagan, serán pues, entre 5 y 7 mil soles les dará la Federación. ¿Es poco?, y ¿decir que no tienes plata para el pasaje?", añadió.

Ante esto, Karla Ortiz publicó en sus redes sociales que tomará acciones legales contra Natalia Málaga por “declaraciones que faltan a la verdad”. "El día de mañana estaré reuniéndome con mi abogado para saber las acciones legales que tomaré por declaraciones que faltan a la verdad".

Natalia Málaga y la crítica a la Federación Deportiva de Tabla

La sobrina de la entrenadora de la selección peruana, Natalia Málaga, se consagró en el Stand Up Paddle Surf Competition 2019 y actualmente no recibe el apoyo de la Federación. Ante esta incómoda situación, la exvoleibolista declaró en sus redes sociales que su familiar no fue reconocida por la federación de tabla, quien no hizo los trámites para que la joven reciba los beneficios del PAD (Programa, de Apoyo al Deportista).

“Así como acogemos a deportistas que quieren representarnos y se cambian de nacionalidad, que los aplaudo y les agradezco porque escogieron al mejor país para representarlo y tuvieron más oportunidad que en el suyo, también debemos de tener más en cuenta a nuestros representantes nacionales”, dijo.

Natalia Málaga busca que el IPD destaque los logros de Brissa Málaga y de otros deportistas que han pasado por la misma situación.

“¿Qué busca un atleta para mejorar? Tener la mayor cantidad de torneos nacionales e internacionales y participar y foguearse y eso lo hacen ustedes los surfistas. Por eso que nos han dado muchas medalla en esto Panamericanos Lima 2019 y en otros campeonatos y es gracias al esfuerzo de cada uno cuando entran al mar”, finalizó.