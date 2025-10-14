El Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos será escenario de esta jornada en la que enfrentarán a Gimnasia y Esgrima de La Plata.
El Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos será escenario de esta jornada en la que enfrentarán a Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Redacción EC
Redacción EC

Las Pumas de van por el título de la Liga Nacional de Vóley y se han reforzado de buena manera para arrebatarle el campeonato a su clásico rival.

LEE TAMBIÉN: La vida sin Guerrero: ¿Quiénes deben ser los (pocos) mundialistas Rusia 2018 que pueden ser la base en la siguiente Eliminatoria?

Como inicio de esta campaña, este sábado 18 de octubre se reqalizará la presentación oficial con un exigente partido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

La cita será en el Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos, y se espera una importante cantidad de público.

MIRA: Marcos López y su defensa al debut de Felipe Chávez: “Viene con un roce diferente. Es un jugador que te indica que quiere la pelota y mostrarse”

Los interesados ya pueden adquirir sus entradas a través de la web de , con precios que oscilan entre los 15 y 50 nuevos soles.

Las dirigidas por el experimentado entrenador español Francisco Hervás tienen como firme objetivo superar el cuarto lugar del torneo pasado.

Como se recuerda, no llegaron a disputar las finales y cayeron ante la Universidad San Martín en la pelea por la medalla de bronce.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC