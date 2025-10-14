Las Pumas de Universitario de Deportes van por el título de la Liga Nacional de Vóley y se han reforzado de buena manera para arrebatarle el campeonato a su clásico rival.

Como inicio de esta campaña, este sábado 18 de octubre se reqalizará la presentación oficial con un exigente partido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

La cita será en el Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos, y se espera una importante cantidad de público.

Los interesados ya pueden adquirir sus entradas a través de la web de Ticketmaster, con precios que oscilan entre los 15 y 50 nuevos soles.

Las dirigidas por el experimentado entrenador español Francisco Hervás tienen como firme objetivo superar el cuarto lugar del torneo pasado.

Como se recuerda, no llegaron a disputar las finales y cayeron ante la Universidad San Martín en la pelea por la medalla de bronce.

