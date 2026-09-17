Claudia Gaona y Lisbeth Allcca le dieron una nueva alegría al Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La dupla nacional se quedó con la medalla de bronce en vóley playa tras superar con autoridad a las dominicanas Darlin Rodríguez y Valeria Moreno.

Las peruanas dominaron el encuentro desde el inicio y se impusieron por 2-0, con parciales de 21-15 y 21-9. Gaona y Allcca mostraron solidez en la arena y no le dieron mayores opciones a sus rivales, especialmente en un segundo set que controlaron de principio a fin.

Con este triunfo, la dupla nacional cerró de gran manera su participación en el certamen y aseguró un lugar en el podio de Santa Fe 2026. El bronce premia su esfuerzo y entrega en cada partido y suma una nueva alegría para el deporte peruano.

Gaona y Allcca dejaron su huella en la arena y levantaron la bandera peruana en lo más alto, regalando una postal que quedará entre los momentos más especiales de esta jornada.

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