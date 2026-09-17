¡Perú al podio! Claudia Gaona y Lisbeth Allcca conquistan el bronce en vóley playa. (Foto: Comité Olímpico Peruano)
¡Perú al podio! Claudia Gaona y Lisbeth Allcca conquistan el bronce en vóley playa. (Foto: Comité Olímpico Peruano)
Por Redacción EC

Claudia Gaona y Lisbeth Allcca le dieron una nueva alegría al Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La dupla nacional se quedó con la medalla de bronce en vóley playa tras superar con autoridad a las dominicanas Darlin Rodríguez y Valeria Moreno.

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