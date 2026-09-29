La selección peruana de vóley Sub 19 ya conoce su fixture para el Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino Sub 19, que se desarrollará en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. El combinado nacional buscará superar la primera fase y meterse entre los mejores equipos del certamen.

Perú integra el Grupo A junto con Venezuela, Chile y Uruguay. En su primer partido, las dirigidas por el comando técnico nacional se medirán ante Chile el 7 de octubre desde las 5:00 p.m., en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte. Será el inicio del camino peruano en un torneo que otorgará tres cupos al Campeonato Mundial Femenino Sub 19.

La segunda presentación de la selección peruana será ante Venezuela, anfitriona del certamen. El encuentro está programado para el 8 de octubre a las 7:00 p.m., nuevamente en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo. Un día después, el 9 de octubre desde las 3:00 p.m., Perú enfrentará a Uruguay en su último partido de la fase de grupos.

Vóley/Femenino U19

¡PERÚ DEBUTA ANTE CHILE!



Por el Sudamericano U19 que se desarrollara en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, la selección peruana se enfrentará ante Chile en la primera fecha, posteriormente ante los anfitrionas y finalmente contra Uruguay. pic.twitter.com/nhLj37tUwy — FPV - Federación Peruana de Voleibol (@FPVPE) September 28, 2026

El Grupo B, en tanto, estará conformado por Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador, mientras que el torneo reunirá a ocho selecciones sudamericanas. Para este campeonato, Perú contará con jugadoras como Nicole Ayala, Camila Monge, Brenda Quiroz, Marcela Manrique, Grace Zuita, Tamara Galdós, Galilea Fuentes, Antonella Tello, Camila Alfaro, Kiara Lazo, Kayra Ruíz, Catalina Romero, Nahir Cueva y Vannia Adrianzén.

Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 19

Fecha 1: Chile vs. Perú — 7 de octubre, 5:00 p.m.

Chile vs. Perú — 7 de octubre, 5:00 p.m. Fecha 2: Venezuela vs. Perú — 8 de octubre, 7:00 p.m.

Venezuela vs. Perú — 8 de octubre, 7:00 p.m. Fecha 3: Perú vs. Uruguay — 9 de octubre, 3:00 p.m.

¿Dónde ver los partidos de Perú Sub 19?

Los encuentros del Campeonato Sudamericano Femenino Sub 19 serán transmitidos vía YouTube por:

Voley Zone TV

Confederación Sudamericana de Voleibol

Federación Venezolana de Voleibol

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