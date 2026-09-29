Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 19: fixture, rivales, horarios y dónde ver todos los partidos (Foto: FPV)
Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 19: fixture, rivales, horarios y dónde ver todos los partidos (Foto: FPV)
Por Redacción EC

La selección peruana de vóley Sub 19 ya conoce su fixture para el Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino Sub 19, que se desarrollará en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. El combinado nacional buscará superar la primera fase y meterse entre los mejores equipos del certamen.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.