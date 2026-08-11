Perú ya está entre las 16 mejores selecciones del Mundial de Vóley Sub 17, que se disputa en Chile. La Bicolor consiguió su clasificación luego de protagonizar un partidazo ante Filipinas, al que derrotó por 3-1 con una remontada épica. Este resultado le permitió asegurar su presencia en los octavos de final del torneo.

De acuerdo con el formato de competición, las selecciones que integran el grupo B se cruzarán en octavos de final con los equipos del grupo D. Por ello, el último partido de la fase de grupos ante China será determinante para conocer en qué posición terminará Perú y, por consiguiente, qué rival tendrá en la siguiente ronda.

La selección peruana Sub 17 de vóley remontó 10 puntos en el tercer set y venció 3-1 a Filipinas para clasificar en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile.https://t.co/9GybUnGplA — Deporte Total (@dt_elcomercio) August 11, 2026

Mundial de Vóley Sub 17: los posibles rivales de Perú en octavos

La Bicolor marcha actualmente en el segundo lugar del grupo B. Si vence a China este martes, alcanzará los 11 puntos y asegurará el segundo puesto, independientemente de lo que ocurra en los demás partidos de la serie. En ese escenario, Perú enfrentaría en octavos al tercer clasificado del grupo D.

Entre los posibles rivales aparecen China Taipéi y Puerto Rico, aunque la posición final dependerá de los resultados que se registren en esa zona. Todavía deberá esperar para conocer a su rival definitivo.

¿Qué pasa si Perú termina en tecer lugar? Si eso ocurre, la Bicolor se enfrentará al segundo clasificado del grupo D. En ese escenario, los posibles rivales serían Italia o China Taipéi. Por último, si la selección acaba en cuarta posición, su adversario será Corea del Sur, que es líder del grupo D.

Así, el duelo ante China no solo representa una oportunidad para cerrar con una victoria la fase de grupos, sino también para conseguir una mejor posición de cara a los octavos de final. Perú ya hizo lo más importante al asegurar su clasificación; ahora buscará terminar lo más arriba posible y evitar a los rivales más complicados en la siguiente etapa.

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