¿Quiénes son los posibles rivales de Perú en octavos del Mundial de Vóley Sub 17? (Foto: FPV)
¿Quiénes son los posibles rivales de Perú en octavos del Mundial de Vóley Sub 17? (Foto: FPV)
Por Redacción EC

Perú ya está entre las 16 mejores selecciones del Mundial de Vóley Sub 17, que se disputa en Chile. La Bicolor consiguió su clasificación luego de protagonizar un partidazo ante Filipinas, al que derrotó por 3-1 con una remontada épica. Este resultado le permitió asegurar su presencia en los octavos de final del torneo.

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