Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín jugarán el Sudamericano de Vóley 2026.
Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín jugarán el Sudamericano de Vóley 2026.
Redacción EC
Redacción EC

Nuestro país contará con la presencia de tres clubes nacionales en el Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2026 que se disputará en Perú.

Así lo dio a conocer Gino Vegas, presidente de la , en Latina.

Los equipos que participarán representando al Perú son Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín.

Geray Motta, la joya de 16 años que Guede hizo debutar y cuál es el plan en Alianza


Serán nueve clubes de seis países los que se harán presentes.

Vegas confirmó que los otros clubes serán el Sesi y Osasco de Brasil, Boston (Chile), el Banco República (Uruguay), Olympic (Bolivia) y el Club de Alto Rendimiento de Ecuador que por primera vez participa en un Sudamericano.

El Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2026 se disputará entre el 18 y 22 de febrero en Perú.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC