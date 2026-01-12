Nuestro país contará con la presencia de tres clubes nacionales en el Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2026 que se disputará en Perú.
Así lo dio a conocer Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), en Latina.
Los equipos que participarán representando al Perú son Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín.
Serán nueve clubes de seis países los que se harán presentes.
Vegas confirmó que los otros clubes serán el Sesi y Osasco de Brasil, Boston (Chile), el Banco República (Uruguay), Olympic (Bolivia) y el Club de Alto Rendimiento de Ecuador que por primera vez participa en un Sudamericano.
El Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2026 se disputará entre el 18 y 22 de febrero en Perú.
