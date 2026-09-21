La selección peruana inició con triunfo su camino en los Juegos Suramericanos y superó al combinado paraguayo con parciales de 25-22, 21-25, 25-18 y 25-20.
La selección peruana inició con triunfo su camino en los Juegos Suramericanos y superó al combinado paraguayo con parciales de 25-22, 21-25, 25-18 y 25-20.
Por Redacción EC

La Selección Peruana de Vóley Masculino comenzó con una victoria su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Marcos Blanco derrotó 3-1 a Paraguay en su debut y dejó buenas sensaciones en un partido que lo obligó a reaccionar para encaminar la victoria.

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