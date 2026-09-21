La Selección Peruana de Vóley Masculino comenzó con una victoria su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Marcos Blanco derrotó 3-1 a Paraguay en su debut y dejó buenas sensaciones en un partido que lo obligó a reaccionar para encaminar la victoria.
Perú tomó rápidamente el control del encuentro y se quedó con el primer parcial por 25-22. El saque fue una de las principales armas del conjunto nacional para incomodar la recepción paraguaya, mientras Eduardo Romay destacó por su aporte ofensivo y ayudó a sostener la ventaja en los momentos importantes.
La respuesta de Paraguay llegó en el segundo set, donde el cuadro guaraní mejoró su funcionamiento y encontró mayor regularidad en sus ataques. Perú tuvo dificultades para mantener el ritmo mostrado al inicio y terminó cediendo el parcial por 25-21, dejando el partido nuevamente abierto.
El sexteto nacional reaccionó de inmediato y recuperó el control en el tercer set. Perú mostró mayor solidez en todas sus líneas, manejó mejor los puntos decisivos y se impuso por 25-18. En el cuarto parcial, el equipo de Marcos Blanco mantuvo la concentración pese a la intensidad del partido y cerró la victoria con un 25-20.
Con este resultado, Perú sumó su primer triunfo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y arrancó con el objetivo de avanzar a las siguientes etapas del torneo. El combinado nacional enfrentará mañana a Chile por un lugar en las semifinales.
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