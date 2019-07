Perú vs. Argentina EN VIVO ONLINE: juegan por el Mundial de Vóley femenino Sub 20 Perú vs. Argentina jugarán por el Mundial de Vóley femenino Sub 20 (5:30 p.m. EN VIVO ONLINE) en el Domo de la Feria

La selección peruana sub 20 de vóley, aún no clasifica en el Campeonato Mundial México 2019. (Foto: FIVB)