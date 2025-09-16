Ver Perú vs. Bolivia EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Polideportivo ‘Lucha Fuentes’ de Villa El Salvador por la primera fecha del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de vóley femenino. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 17 de septiembre del 2025, a las 5:30 de la tarde (hora peruana), que son las 7:30 PM de Argentina, Chile y Paraguay y las 4:30 PM de México. ¿Dónde ver? El partido podrá seguirse en señal abierta por Latina TV (Canal 2 de Movistar Deportes). Además, podrá verse por el canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

