La Selección Peruana de Vóley Femenino asumirá un nuevo reto en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. El equipo dirigido por Antonio Rizola jugará ante Brasil este miércoles 9 de septiembre en la segunda jornada del certamen internacional. El encuentro se disputará en el mítico Gimnasio Maracanãzinho de Río de Janeiro, Brasil, y promete ser un duelo de pronóstico reservado.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre el horario de inicio, los canales de televisión que transmitirán el partido en señal abierta y las opciones legales para verlo online gratis.

¿A qué hora juega Perú vs Brasil por el Sudamericano de Vóley?

El partido entre Perú y Brasil está programado para este miércoles 9 de septiembre de 2026 a las 6:00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras en otra parte de la región, revisa aquí los horarios oficiales:

Perú: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Colombia: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Ecuador: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Argentina: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Chile: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Uruguay: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Brasil: 8:00 p. m.

¿Qué canal transmite Perú vs Brasil en vivo en Perú?

Para todo el territorio peruano, el debut de la ‘Blanquirroja’ se podrá sintonizar de manera exclusiva y en señal abierta a través de Latina Televisión (Canal 2 en señal estándar y Canal 702 en Alta Definición - HD).

¿Dónde ver Perú vs Brasil ONLINE y por streaming?

Si no te encuentras cerca de un televisor, podrás seguir el partido de vóley por internet mediante las siguientes opciones tecnológicas autorizadas:

Latina Play: La plataforma oficial de streaming de Latina TV transmitirá el partido en vivo mediante su aplicación móvil y su página web oficial para dispositivos móviles y Smart TV.

La plataforma oficial de streaming de Latina TV transmitirá el partido en vivo mediante su aplicación móvil y su página web oficial para dispositivos móviles y Smart TV. YouTube de la CSV: El canal oficial de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) emitirá la señal internacional en directo para todo el mundo vía streaming de forma gratuita.

Perú cayó en su debut en el Sudamericano de Vóley 2026

Perú debutó con derrota en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, al perder 3-1 frente a Argentina. Pese al resultado, la selección nacional luchó hasta los últimos puntos.

El conjunto peruano comenzó de gran manera y ganó el primer set por 25-20. Argentina reaccionó en el segundo parcial y se impuso 25-15. Posteriormente, las albicelestes mantuvieron su superioridad y ganaron el tercer set por 25-18.

Perú buscó extender el encuentro en el cuarto set, pero Argentina ganó 27-25. Así, las argentinas sellaron una victoria 3-1 en un disputado debut.

El seleccionado nacional buscará la revancha en este certamen continental, el cual otorga la clasificación directa al Mundial de Vóley Femenino 2027.