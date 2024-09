Perú vs. Brasil vóley EN VIVO: la selección peruana de vóley sub 21, se enfrentará este viernes 27 de septiembre a Brasil por la fecha 3 del grupo B del Sudamericano de Femenino Sub 21 en el Gimnasio Monumental María Gallardo de Osorno, Chile. En su debut, Perú cayó luchando 3-0 ante Colombia (28-26, 27-25 y 27-25). Hoy, a partir de las 4 de la tarde (hora peruana) tendrá la chance de acomodarse en la tabla y poder seguir su camino rumbo al Mundial de la categoría que se disputará en Indonesia.

