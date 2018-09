Perú vs. Cuba: se enfrentarán por el II Final Four Sub 20 de vóley La selección peruana de vóley Sub 20 jugará ante Cuba este jueves (7:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía Movistar Deportes), en el inicio del II Final Four de la categoría

