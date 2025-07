Sigue el duelo de Perú vs Estados Unidos por la jornada 2 del Grupo C del Mundial de Vóley de la sub-19. El duelo se jugará este jueves 3 de julio a las 2:15 p.m. (horario local peruano) en el Pool C de Dvorana Gradski vrt, de la ciudad de Osijek (Croacia).

La selección peruana, dirigida por Martín Escudero, sufrió una derrota de 3-0 en su debut en el Mundial sub-19 frente a Turquía. En esta ocasión, el equipo blanquirrojo buscará superar a su igual estadounidense y así sumar puntos que lo ubiquen en la clasificación. No te pierdas el duelo EN DIRECTO y ONLINE a través de los canales Latina TV y América TV. Asimismo, El Comercio también cubrirá el Mundial de Vóley sub-19 en su sección especializada Deporte Total.