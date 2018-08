Perú vs. Guatemala se ven las caras este miércoles 15 de agosto por la segunda fecha del grupo A de la IV Copa Panamericana de Vóley Sub 23 en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores, desde las 7:00 pm. Transmite Movistar Deportes.

Tras su debut contra Chile, ahora la dirigidas por Carlos Aparicio enfrentan a las centroamericanas, que iniciaron su participación contra la poderosa Cuba.

El primer objetivo de la Selección Peruana de Vóley Sub 23 es avanzar a los cuartos de final. La meta de las incaicas es mejorar el cuarto lugar que ocuparon en las 3 ediciones anteriores de este certamen.

El grupo A está conformado por Perú, Chile, Cuba y Guatemala; mientras que en el grupo B se ubica Colombia, Costa Rica, México y República Dominicana.

La jornada del miércoles arranca con el Colombia vs. Costa Rica, desde la 1:00 p.m. Luego miden fuerzas Cuba vs. Chile, a las 3:00 p.m. México vs. República Dominicana juegan a continuación, 5:00 p.m, y el Perú vs. Guatemala cierra la fecha.

El resto de fechas:



Jueves 16



13:00 horas Chile vs. Guatemala

15:00 horas Costa Rica vs. México

17:00 horas Colombia vs. República Dominicana

19:00 horas Perú vs. Cuba



Viernes 17: Cuartos de Final

Sábado 18: Semifinal

Domingo 19: Final

Las integrantes de la Selección Femenina de Voleibol Categoría Sub 23:



Armadoras: Shiamara Almeida (C) y Cristina Cuba



Centrales: Diana de la Peña, Maricarmen Guerrero, Flavia Montes y Yujhamy Mosquera



Atacantes punta: Brenda Lobatón, Kiara Montes, Ysabella Sánchez y Ariana Arciniega



Opuesta: Thaisa Mc Leod



Libero: Esmeralda Sánchez