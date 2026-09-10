La Selección Peruana de Vóley Femenino asumirá un nuevo reto en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. El equipo dirigido por Antonio Rizola jugará ante Venezuela este jueves 10 de septiembre en la tercera jornada del certamen internacional. El encuentro se disputará en el mítico Gimnasio Maracanãzinho de Río de Janeiro, Brasil, y promete ser un duelo de pronóstico reservado.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre el horario de inicio, los canales de televisión que transmitirán el partido en señal abierta y las opciones legales para verlo online gratis.

¿A qué hora juega Perú vs Venezuela por el Sudamericano de Vóley?

El partido entre Perú y Venezuela está programado para este jueves 10 de septiembre de 2026 a las 3:00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras en otra parte de la región, revisa aquí los horarios oficiales:

Perú: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Colombia: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Ecuador: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Argentina: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Chile: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Uruguay: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Brasil: 5:00 p. m.

¿Qué canal transmite Perú vs Venezuela en vivo en Perú?

Para todo el territorio peruano, el debut de la ‘Blanquirroja’ se podrá sintonizar de manera exclusiva y en señal abierta a través de Latina Televisión (Canal 2 en señal estándar y Canal 702 en Alta Definición - HD).

¿Dónde ver Perú vs Venezuela ONLINE y por streaming?

Si no te encuentras cerca de un televisor, podrás seguir el partido de vóley por internet mediante las siguientes opciones tecnológicas autorizadas:

Latina Play: La plataforma oficial de streaming de Latina TV transmitirá el partido en vivo mediante su aplicación móvil y su página web oficial para dispositivos móviles y Smart TV.

La plataforma oficial de streaming de Latina TV transmitirá el partido en vivo mediante su aplicación móvil y su página web oficial para dispositivos móviles y Smart TV. YouTube de la CSV: El canal oficial de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) emitirá la señal internacional en directo para todo el mundo vía streaming de forma gratuita.

Perú cayó ante Brasil en la fecha 2 del Sudamericano de Vóley 2026

Perú cayó 3-0 ante Brasil en el Maracanãzinho por la segunda fecha del Sudamericano de Vóley 2026, sumando su segunda derrota y ubicándose penúltima del torneo internacional.

Las dirigidas por Antonio Rizola comenzaron competitivas, pero perdieron efectividad progresivamente y cedieron los tres sets frente a Brasil, con marcadores de 16-25, 16-25 y 15-25.

El seleccionado nacional buscará la clasificación directa al Mundial de Vóley Femenino 2027.