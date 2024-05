Perú vs. Venezuela EN VIVO hoy por la Copa Panamericana Sub 17 | Pese a que el fútbol es el deporte con más fanáticos en nuestro país, no queda duda que el vóley también genera bastante interés y emociones. Por esa razón, hay mucha ilusión con la participación de la selección peruana de vóley Sub 17 en la Copa Panamericana que se realiza en Guatemala. Este viernes 31 de mayo, bajo la dirección de Antonio Rizola, la Bicolor buscará hacer una gran presentación en las semifinales de dicha competencia. El rival de turno será nada menos que Venezuela. Aquí te contaremos todos los detalles.

¿A qué hora juegan Perú vs. Venezuela por la Copa Panamericana Sub 17?

Perú: 9 p.m.

Argentina: 11 p.m.

Uruguay: 11 p.m.

Chile: 10 p.m.

Colombia: 9 p.m.

¿Dónde ver Perú vs. Venezuela por la Copa Panamericana Sub 17?

Podrás ver el Perú vs. Venezuela por la Copa Panamericana Sub 17 en vivo desde la cuenta oficial de Facebook de la Federación Nacional de Voleibol de Guatemala (FNVG). Cabe mencionar que todos los partidos de este torneo se verán por este medio.

¿Quiénes son las jugadoras de la selección peruana de vóley Sub 17?

- Brenda Quiroz (Géminis)

- Camila Monge (Regatas Lima)

- Alexa Vega Centeno (Géminis)

- Ariana Vásquez (Colibrí Iquitos)

- Paola Moreano (Rebaza Acosta)

- Fariuzza Mora (Alianza Lima)

- Gianella Chanca (Rebaza Acosta)

- Galilea Fuentes (Universidad San Martín)

- Camila Rebata (Túpac Amaru)

- Liana Torres (Deportivo Soan)

- Cesia Mariño (San Martín)

- Valentina Barrientos (Regatas Lima)

Cómo llega Perú a su duelo ante Venezuela por la Copa Panamericana Sub 17

El equipo nacional venció a México en la Copa Panamericana y se quedó con el primer lugar del Grupo A. El resultado final fue un contundente 3-1 (25-22, 29-27, 21-25 y 25-22).

¿Qué dijo Antonio Rizola antes de que comience la Copa Panamericana Sub 17?

“Me encanta la Copa Panamericana. Es una competencia fundamental para todos los equipos de América porque nos jugamos mucho entre nosotros, especialmente esta selección peruana. Será nuestra primera vez juntos y necesito usarla como laboratorio porque del equipo que clasificó el año pasado al Mundial”, expresó Rizola, entrenador de la selección peruana de vóley Sub 17, al medio Andina.

Luego, Rizola añadió: “Cambié las posiciones de las jugadores y sumé cinco jugadoras nuevas, se desconoce todo. El equipo está ansioso, hay que recordar que todas son chicas y buscaremos nuestros propios objetivos como equipo, nuestro crecimiento en todos los aspectos de su desempeño”.

Qué es la Copa Panamericana 2024

La Copa Panamericana de Vóley, también conocida como Campeonato Panamericano de Voleibol, es un torneo internacional de vóley organizado por la Confederación de América del Norte, América Central y el Caribe de Voleibol (NORCECA) y la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV). El campeonato se celebra anualmente y reúne a equipos nacionales de países de América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe.

Qué es lo más importante que debe saber sobre el vóley

El vóley, también conocido como voleibol, es un deporte de equipo jugado entre dos equipos, cada uno conformado por seis jugadores. El objetivo principal es pasar un balón por encima de una red hacia el campo contrario e intentar que este aterrice en el suelo del rival sin que toque el suelo propio. Los equipos disponen de tres toques para devolver el balón al otro lado de la red, empleando tácticas de pase, ataque y bloqueo para ganar puntos.