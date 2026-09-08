Alianza Lima confirmó su clasificación al Campeonato Mundial de Clubes de Vóleibol Femenino de la FIVB, torneo que se disputará del 8 al 13 de diciembre en Sao Paulo, Brasil, representando nuevamente al Perú.

“¡Nuevamente entre los mejores del mundo! Por segundo año consecutivo, clasificamos al Campeonato Mundial de Clubes de Vóleibol Femenino de la FIVB, donde volveremos a representar al Perú ante los mejores equipos del mundo”, publicó el club en sus redes sociales.

El elenco blanquiazul consiguió el boleto internacional después de conquistar el tercer puesto del Sudamericano de Clubes 2026, realizado en Lima. Las íntimas obtuvieron la medalla de bronce tras vencer 3-1 a Universidad San Martín.

La clasificación se concretó luego de que Osasco, subcampeón sudamericano, fuera designado anfitrión del Mundial. Como ya tenía asegurada su presencia por rendimiento deportivo, su condición local permitió liberar una plaza adicional para Alianza Lima.

De esta manera, el cuadro victoriano participará por segundo año consecutivo en la máxima competencia mundial de clubes femeninos.

Estos son los ocho clasificados: Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil, anfitrión), SESI Vôlei Bauru (Brasil), Alianza Lima (Perú), VakıfBank SK (Turquía), Eczacıbaşı (Turquía), NEC Red Rockets Kawasaki (Japón), Nakhonratchasima 3M Films (Tailandia) y Al Ahly SC (Egipto)