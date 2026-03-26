La Liga Peruana de Vóley 2025/2026 entra a su etapa más decisiva con los cruces confirmados de las semifinales por el título nacional. Luego de la ronda anterior, quedaron definidos los cuatro equipos que pelearán por la gloria: Alianza Lima, Universitario, Deportivo Géminis y San Martín.

Por ejemplo, Alianza Lima es el actual bicampeón peruano y llegó a esta instancia tras superar a Deportivo Soan en cuartos de final. Las blanquiazules enfrentarán ahora a Deportivo Géminis, que disputó tres partidos ante Atlético Atenea y salió airoso para meterse entre los cuatro mejores.

En la otra llave, Universitario venció en tres partidos a Regatas Lima y avanzó a la siguiente instancia, pensando en jugar su primer final. Sin embargo, al frente tendrá a San Martín, que viene de superar a Circolo Sportivo Italiano y buscará recuperar la corona de la Liga Peruana de Vóley.

Como se sabe, todos los partidos se jugarán en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Programación semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026

Sábado 28 de marzo

Alianza Lima vs Deportivo Géminis / 7:00 p.m.

Domingo 29 de marzo

San Martín vs Universitario / 5:00 p.m.

¿Dónde ver las semifinales de la Liga Peruana de Vóley?

Las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se podrá ver por Latina TV por señal abierta, cable TV y streaming. Este canal cuenta con los derechos de transmisión del torneo y podrá verse por Canal 2 en los distintos operadores de cable TV.

Por su parte, la Federación Peruana de Vóleibol (FPV) transmitirá en directo desde su portal oficial en la web. Esta alternativa busca expandir mucho más el alcance de la Liga Peruana de Vóley a los distintos usuarios.

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