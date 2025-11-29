Este sábado 29 de noviembre, Regatas Lima y Kazoku No Perú se miden EN DIRECTO por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. El partido se jugará a las 2:45 p.m. (hora peruana) en el Coliseo Miguel Grau, en el Callao. Kazoku No Perú cayó ante Universitario con un marcador final de 3-0. Mientras Regatas venció a Wanka con 3 sets ganados frente a 0.

¿Dónde ver EN VIVO los duelos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? El partido de Regatas Lima vs Kazoku No Perú se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2).