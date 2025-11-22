Regatas y San Martín se enfrentan este domingo 23 de noviembre a las 5:00 p.m. (hora en Perú) por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El duelo tendrá lugar en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en el Callao. Ambos equipos lograron derrotar a sus oponentes en la cuarta jornada. Regatas venció a Deportivo Soan con un marcador de 3-0, mientras San Martín derrotó a Universitario con un 3 a 2. No te pierdas el encuentro entre Regatas y San Martín.

¿Dónde ver EN VIVO los duelos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? Puedes sintonizar cada partido desde la señal de LatinaTV y Latina TV App. Por último, si cuentas con el servicio de Movistar, el aplicativo Movistar TV también cuenta con la señal en vivo de Latina TV.