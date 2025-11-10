Saco Oliveros se lleva el título del campeonato nacional escolar de vóley femenino 2025.

Con una campaña de buen nivel, el equipo femenino de vóley del colegio Saco Oliveros obtuvo el título nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA) 2025, tras imponerse de manera invicta en la etapa final disputada en el Polideportivo de Villa El Salvador.

La cita deportiva, organizada por el Ministerio de Educación, reunió del 3 al 7 de noviembre a 2153 estudiantes de instituciones públicas y privadas de todas las regiones del país. En vóley femenino, solo seis colegios alcanzaron la fase más exigente del torneo: Sudameriz (Ucayali), Líder (Puno), La Divina Misericordia (Huánuco), San Gabriel (Cusco), Adventista Pimentel (Lambayeque) y Saco Oliveros como representante de Lima Metropolitana.

Desde el arranque, el cuadro campeón mostró un juego ordenado y creciente. En la fase de grupos superó a La Divina Misericordia de Huánuco y a la Adventista Pimentel de Lambayeque. Luego, en semifinales, derrotó a la I.E. Líder de Juliaca, consolidando su pase a la final.

En el encuentro decisivo, volvió a enfrentar al conjunto lambayecano y selló el triunfo por un contundente 3-0, con parciales de 25-11, 26-24 y 25-12, un marcador que confirmó su dominio a lo largo del encuentro.

Saco Oliveros venció en la final a Adventista Pimentel de Lambayeque.

Campeonas nacionales

Al término del partido, la emoción fue evidente entre las jugadoras. La capitana Nicolle Ayala, una de las figuras del torneo, destacó lo que significó este logro. “Fue muy difícil, pero lo sacamos adelante. Todo el esfuerzo está aquí”, señaló.

Su compañera Antonella Tello resaltó la madurez alcanzada por el equipo a lo largo del campeonato. “Crecimos partido a partido. Mejoró nuestra comunicación, nuestra confianza dentro y fuera del campo. El secreto es trabajar a conciencia cada día, con disciplina y responsabilidad”, afirmó.

