Este domingo 1 de febrero a las 5:00 pm (horario peruano), San Martín se enfrentará a Alianza Lima por la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley. El duelo tendrá lugar en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador en Lima. Por su lado, Alianza Lima viene de cobrar una victoria frente a Circolo con un marcador de 3-0 y San Martín, de la misma manera, derrotó a Deportivo Géminis con un puntaje final de 3-0. No te pierdas el enfrentamiento por la fecha 4 de la Fase 2 del torneo. ¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de vóley? Podrás seguir la transmisión de la Liga Peruana de Vóley a través de Latina TV.

