Este domingo 30 de noviembre, San Martín y Deportivo Wanka se enfrentan por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. El partido se jugará a partir de las 3:15 p.m. (hora peruana) en el Coliseo Miguel Grau, en el Callao. A estas alturas del torneo, Wanka ha obtenido tres derrotas continuas y San Martín cuatro partidas ganadas.

¿Dónde ver EN VIVO los duelos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? El partido San Martín vs Wanka se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2).