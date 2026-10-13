Matadorcitas regresaron al Perú con la medalla de plata del Sudamericano U19. Selección de vóley
Matadorcitas regresaron al Perú con la medalla de plata del Sudamericano U19. Selección de vóley
Por Redacción EC

La selección peruana U19 de vóley femenino regresó al Perú luego de conquistar la medalla de plata en el Campeonato Sudamericano 2026, disputado en Maracaibo, Venezuela. A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el entrenador Martín Escudero y algunas de las protagonistas destacaron el esfuerzo del equipo, que también consiguió su clasificación al Mundial de la categoría de 2027.

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