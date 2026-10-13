La selección peruana U19 de vóley femenino regresó al Perú luego de conquistar la medalla de plata en el Campeonato Sudamericano 2026, disputado en Maracaibo, Venezuela. A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el entrenador Martín Escudero y algunas de las protagonistas destacaron el esfuerzo del equipo, que también consiguió su clasificación al Mundial de la categoría de 2027.

El combinado nacional cerró su participación en el certamen continental con un resultado que reafirma el crecimiento de las nuevas generaciones del vóley peruano. Pese a la derrota en la final frente a Argentina, las jugadoras cumplieron los objetivos trazados y aseguraron su presencia en la próxima cita mundialista.

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A su arribo a Lima, el técnico de la selección peruana, Martín Escudero, explicó que el equipo tenía dos metas principales: conseguir el boleto al Mundial y luchar por el título sudamericano. En ese camino, consideró que la semifinal frente a Brasil fue determinante para las aspiraciones del conjunto nacional.

“Nuestro primer objetivo era clasificar y el segundo era ir al mundial y el partido importante era la semifinal, no sabemos si hubiéramos perdido con Brasil hubiéramos estado bien psicológicamente para el siguiente partido, pero se dio bien, las cosas nos salieron bien y jugamos bien”, declaró en el aeropuerto Jorge Chávez.

El entrenador hizo referencia así al encuentro que Perú ganó por 3-2 ante Brasil, un resultado que permitió al equipo asegurar su clasificación al Mundial U19 de 2027 y avanzar a la final del campeonato sudamericano.

Marcela Martínez y Camila Alfaro resaltaron la unión del equipo

Las jugadoras también compartieron sus sensaciones tras regresar al país con la medalla de plata. Marcela Martínez destacó la capacidad de reacción del grupo ante los momentos complicados que afrontó durante el campeonato.

Lima 7 de agosto del 2019 Perú GANA A CANADA en el voleibol femenino de los Juegos Panamericanos Lima 2019 Con parciales de 21-25, 25-22, 25-21 y 25-22, por la fecha 1 del Grupo A en el Polideportivo del Callao / GIANCARLO_AVILA

“Costó mucho, pero en el momento que tuvimos que sacar la garra, la sacamos. Eso es lo que representó a este equipo en este campeonato porque siempre supimos salir adelante frente a las adversidades”, manifestó una de las protagonistas de la selección.

Por su parte, Camila Monge expresó su alegría por haber alcanzado la meta principal del equipo y adelantó que el trabajo continuará con miras al desafío internacional del próximo año.

“Muy feliz de haber clasificado y logrado el objetivo, ahora vamos a seguir trabajando para dar lo mejor en el mundial”, señaló.

En tanto, Camila Alfaro puso énfasis en el compromiso colectivo que permitió a las jóvenes deportistas competir por una medalla continental y conseguir la clasificación mundialista.

“Estoy muy orgullosa de nosotras. Desde el principio hemos estado motivadas para darlo todo. Nuestra fortaleza es la unión”, afirmó.

Perú cayó ante Argentina en la final del Sudamericano U19

La selección peruana disputó la final del Campeonato Sudamericano en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo, Venezuela. En el encuentro decisivo, el equipo nacional perdió por 3-0 ante Argentina, con parciales de 12-25, 12-25 y 15-25.

Sin embargo, el resultado de la final no opacó la campaña de las Matadorcitas, que habían asegurado su presencia en el Mundial 2027 tras superar a Brasil en una semifinal muy disputada.

Durante la fase de grupos, Perú también consiguió victorias frente a Chile por 3-1, Venezuela por 3-1 y Uruguay por 3-0. Estos resultados le permitieron avanzar en el torneo y consolidar una participación que terminó con una nueva medalla para el vóley nacional.

¿Quiénes integraron la selección peruana que ganó la plata?

El equipo estuvo dirigido por Martín Escudero y contó con 14 deportistas que representaron al país en el campeonato continental.

La nómina estuvo conformada por Nicole Ayala, Camila Monge, Brenda Quiroz, Marcela Manrique, Grace Zuita, Tamara Galdós, Galilea Fuentes, Antonella Tello, Camila Alfaro, Kiara Lazo, Kayra Ruíz, Catalina Romero, Nahir Cueva y Vannia Adrianzén.

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