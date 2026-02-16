Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: fixture, fechas y horarios de los partidos del torneo

Lima será sede del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 que se llevará a cabo del 18 al 22 de febrero, con Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín. Este torneo reunirá a los mejores equipos del continente con dos propósitos: ganar el título y lograr un cupo al Mundial de Clubes de Vóley.

Son nueve los clubes clasificados a este certamen y estarán divididos en tres grupos de tres equipos. Los ganadores de cada serie y el mejor segundo clasificarán a semifinales. Los finalistas no solo se disputarán el trofeo, sino también clasificarán al Mundial.

A continuación, conoce a los equipos que competirán entre sí para coronarse como el mejor del continenten y sacar boletos a la cita mundialista:

Alianza Lima (Perú)

Regatas Lima (Perú)

San Martín (Perú)

Sesi Bauru (Brasil)

Osasco (Brasil)

Boston (Chile)

Banco República (Uruguay)

Olympic (Bolivia)

Club de Alto Rendimiento (Ecuador)

Alianza Lima debutará ante Banco República de Uruguay. (Foto: Agencias)

Grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Grupo A

Alianza Lima

Banco República

San Martín

Grupo B

Osasco

Olympic

Boston College

Grupo C

Regatas Lima

Club UVIV

SESI

Fixture del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Miércoles 18 de febrero

2:45 p.m. | Osasco vs. Olympic (Grupo B)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs. Banco República (Grupo A)

7:30 p.m. | Regatas Lima vs Club UVIV (Grupo C)

Jueves 19 de febrero

2:45 p.m. | SESI vs Club UVIV (C)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs San Martín (A)

7:30 p.m. | Osasco vs Boston College (B)

Viernes 20 de febrero

2:45 p.m. | Olympic vs Boston College (B)

5:00 p.m. | SESI vs Regatas Lima (C)

7:30 p.m. | San Martín vs Banco República (A)

¿Dónde ver el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se transmitirá a través de Latina (canal 2 y 702 HD) por TV abierta. También se podrá ver mediante streaming por la app de Latina y la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV).

