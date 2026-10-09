La selección peruana femenina Sub 19 continúa su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley, que se desarrolla en Maracaibo, Venezuela, con el objetivo de seguir avanzando.

El equipo dirigido por Martín Escudero consiguió su segunda victoria consecutiva tras vencer 3-1 a Venezuela, resultado que fortalece sus aspiraciones en el certamen continental juvenil.

Con estos resultados, Perú busca mantenerse entre las selecciones protagonistas del torneo y escalar posiciones en la clasificación, mientras afronta los próximos desafíos sudamericanos.

Grupo A

PJ PG PP Puntos Perú 3 3 0 9 Venezuela 2 1 1 3 Chile 2 1 1 3 Uruguay 3 0 3 0

Grupo B