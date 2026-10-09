Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 19: fixture, rivales, horarios y dónde ver todos los partidos (Foto: FPV)
Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 19: fixture, rivales, horarios y dónde ver todos los partidos (Foto: FPV)
Por Redacción EC

La selección peruana femenina Sub 19 continúa su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley, que se desarrolla en Maracaibo, Venezuela, con el objetivo de seguir avanzando.

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