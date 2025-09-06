Este domingo 7 de septiembre, Italia y Turquía se enfrentarán por la final del Mundial de Vóley Femenino 2025 desde el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia). El encuentro entre ambas potencias inició a las 7:30 a.m. (hora peruana). La seleción de Turquía logró su clasificación a la final luego de derrotar 3-1 a Japón. Por su parte, Italia logró su cupo tras vencer 3-2 a Brasil en una semifinal de infarto. La transmisión de Turquía vs Italia EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de Latina TV por señal abierta. También podrás seguir este encuentro por la sección de Deporte Total de la web El Comercio.