Por Marco Quilca León

En el Polideportivo de Villa El Salvador no hubo espacio para la duda, solo para la confirmación. Alianza Lima volvió a imponer su autoridad, venció 3-0 (25-15, 25-22, 25-15) a Deportivo Géminis y selló su clasificación a una nueva final de la Liga Peruana de Vóley. La sexta consecutiva. Un número que no solo habla de continuidad, sino de dominio. Porque este equipo no compite: gobierna y busca el tricampeonato.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.