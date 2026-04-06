En el Polideportivo de Villa El Salvador no hubo espacio para la duda, solo para la confirmación. Alianza Lima volvió a imponer su autoridad, venció 3-0 (25-15, 25-22, 25-15) a Deportivo Géminis y selló su clasificación a una nueva final de la Liga Peruana de Vóley. La sexta consecutiva. Un número que no solo habla de continuidad, sino de dominio. Porque este equipo no compite: gobierna y busca el tricampeonato.

El conjunto dirigido por Facundo Morando jugó como si estuviera en una definición, pese a que todavía quedaba un paso por delante. Desde el saque inicial, Alianza marcó distancia. En el primer set, la superioridad fue abrumadora: 25-15 con una fluidez ofensiva que desnudó cualquier intento de resistencia rival. En el segundo parcial, Géminis intentó reaccionar, pero la respuesta aliancista fue inmediata: control emocional y eficacia para cerrarlo 25-22. El tercero volvió a ser un monólogo: 25-13.

Pero el triunfo no se explica solo en el resultado. Se entiende en el contexto. Alianza Lima llega a esta final con una temporada que roza la perfección: 14 victorias consecutivas, una sola derrota en cancha -ante Universidad San Martín- y un tropiezo por mala alineación frente a Universitario de Deportes. Ha sumado 1593 puntos a lo largo del campeonato y, desde la liguilla, apenas ha cedido dos sets en doce ganados. Números de campeón. O mejor dicho, de bicampeón que quiere ser tricampeón.

El respaldo de la tribuna también juega. El recinto de Villa El Salvador fue una fiesta completa: banderolas gigantes, cánticos constantes y una comunión total entre equipo e hinchada. Alianza no solo gana partidos, también construye una identidad que se refleja en cada punto. Sus jugadoras lo sienten y lo replican. Juegan con intensidad, pero también con convicción.

En ese engranaje destaca Maeva Orlé, máxima anotadora del equipo. Sus 343 puntos en 82 sets -con un promedio de 15.39 por partido- la convierten en una pieza determinante. Sin embargo, reducir el éxito a individualidades sería injusto. Como explicó la periodista Raquel Rodríguez en Latina Deportes, este Alianza tiene una virtud clave: “no depende de una recepción perfecta para ser eficaz en ataque”. La presencia de una armadora capaz de recomponer jugadas y atacantes resolutivas eleva su porcentaje de efectividad al 38%. Es un equipo que siempre encuentra soluciones.

Universitario sueña con el clásico

Ahora, el rival saldrá de una serie que promete tensión hasta el último punto. Universitario de Deportes derrotó 3-0 a Universidad San Martín en el mismo escenario y forzó un extragame que definirá al segundo finalista este miércoles 8 de abril. Para la ‘U’, no es terreno desconocido: ya llevó a un partido decisivo su serie de cuartos de final ante Regatas Lima. Sabe sufrir, pero también competir en el límite.

La posibilidad de un clásico en la final añade un ingrediente especial. Un Alianza Lima vs. Universitario de Deportes no solo enfrentaría a los dos clubes más populares del país, sino que pondría en juego narrativas opuestas: la hegemonía consolidada frente a la irrupción desafiante. Pero antes, Universitario deberá superar a un rival de peso como San Martín, un equipo que ya sabe lo que es complicar a las íntimas.

Alianza, mientras tanto, espera. Pero no descansa. Llega a su tercera final consecutiva tras coronarse ante San Martín en 2024 y frente a Regatas Lima en 2025. Va por el tricampeonato con la naturalidad de quien ha aprendido a habitar estas instancias. Sin ansiedad, pero con ambición.

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