Este miércoles 3 de junio, Universitario de Deportes oficializó el fichaje de Claudia Palza para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley.

Claudia llega al cuadro crema tras una destacada experiencia internacional con Sport Caracas Vóley, donde fue protagonista de una gran campaña que llevó a su equipo hasta la final de la Liga Profesional de Voleibol Femenino de Venezuela.

“Aterrizó una nueva puma. Claudia Palza, central peruana con reciente experiencia en el exterior, llega como refuerzo para la próxima temporada de la LPV”, publicó la ‘U’ en sus redes sociales.

Antes de su paso por el extranjero, Palza desarrolló una importante trayectoria en el voleibol nacional defendiendo las camisetas de Deportivo Géminis y Rebaza Acosta.