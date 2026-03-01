Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Lima este domingo 1 de marzo a las 5:00 p.m. (hora peruana) por la octava fecha de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley. El duelo se realizará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿Dónde ver EN VIVO los duelos de la Liga Peruana de Vóley? Puedes sintonizar cada partido desde la señal de LatinaTV y Latina TV App. Por último, si cuentas con el servicio de Movistar, el aplicativo Movistar TV también cuenta con la señal en vivo de Latina TV.