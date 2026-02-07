Universitario vs Atenea EN VIVO: hora y dónde ver la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley

Este domingo 8 de febrero, Universitario y Atenea se miden EN VIVO por la quinta fecha de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, desde las 17:00 horas de Perú. A estas alturas del torneo deportivo, Universitario llega a esta fecha tras tres victorias alcanzadas y Atenea, dos derrotas y una victoria. No te pierdas la transmisión del duelo este fin de semana. Para ver Universitario vs Atenea EN VIVO, debes seguir la transmisión de Latina, canal que cuenta con los derechos exclusivos del torneo.