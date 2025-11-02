Universitario vs Atenea en vivo: hora, canal tv y dónde ver la Liga Peruana de vóley | Foto: Composición ec
Universitario vs Atenea en vivo: hora, canal tv y dónde ver la Liga Peruana de vóley | Foto: Composición ec
Redacción EC
Redacción EC

Universitario se enfrenta a Atenea este domingo 2 de noviembre a las 5:00 p.m. (horario Perú) por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El duelo se dará en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en el Callao. Universitario llega a esta segunda fecha bajo el mando del nuevo director técnico Francisco Hervás y tras una victoria frente a Deportivo Géminis en su primer encuentro. En el caso de Atenea también cobró una victoria frente a Circolo Sportivo Italiano. Cabe aclarar, que Atenea ya se enfrentó a las pumas en el amistoso Atenea Open 2025, en el que derrotó a Universitario y se coronó campeón. No te pierdas este duelo de la liga nacional de vóley.

¿Dónde ver EN VIVO los duelos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? Puedes sintonizar cada partido desde la señal de LatinaTV y Latina TV App. Por último, si cuentas con el servicio de Movistar, el aplicativo Movistar TV también cuenta con la señal en vivo de Latina TV.

