Universitario vs Circolo Sportivo en vivo: A qué hora y cómo seguir la Liga Peruana de Vóley

Por Redacción EC

Este sábado 14 de febrero, se enfrenta a por la sexta fecha de la Fase 2 de la . Este duelo entre las pumas y Circolo tendrá lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, ubicado en Lima, Perú. El partido está programado para las 7:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO por la señal de Latina Televisión. A estas alturas de la competencia, Universitario llega a este duelo con una derrota previa frente a Atenea 3-0. Por el contrario, Circolo cosechó una victoria en la fecha 5 frente a Rebaza Acosta 3-0.

