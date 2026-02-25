Universitario se enfrentará a Deportivo Géminis este miércoles 25 de febrero a las 6:00 p.m. (horario peruano) por la jornada 6 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley. El duelo tendrá lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. No te pierdas el juego en el que cada equipo buscará sumar puntos en la competencia.

SET 1 SET2 SET 3 TOTAL UNIVERSITARIO 10 DEPORTIVO GÉMINIS 14

Para todos los amantes de vóley, ahora puedes sintonizar los duelos de la Liga Peruana de Vóley desde la señal de LatinaTV y Latina TV App. Por último, si cuentas con el servicio de Movistar, el aplicativo Movistar TV también cuenta con la señal en vivo de Latina TV.