Universitario de Deportes y Deportivo Soan juegan la primera jornada de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, este sábado 17 de octubre en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Lima. No te pierdas ningún encuentro emitido por la señal de TV de Latina. Revisa en la siguiente nota el horario, la previa y más detalles del duelo.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Deportivo Soan por la jornada 1 de la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Universitario vs Deportivo Soan está programado para este sábado 17 de octubre desde el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿A qué hora ver Universitario vs Deportivo Soan?

En Perú , Colombia, Ecuador a las 5:00 p.m.

, Colombia, Ecuador a las 5:00 p.m. En Bolivia, Venezuela, Chile a las 6:00 p.m.

En Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO por TV y online?

El partido Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO será transmitido en Perú a través de:

Latina TV (canal 2 y 702 HD de Movistar TV)

Latina Televisión EN VIVO online, mediante su plataforma digital oficial

Latina cuenta con los derechos oficiales de la Liga Nacional de Vóley 2026, por lo que transmitirá todos los partidos del torneo. Para ver el partido online, los usuarios pueden acceder desde celulares, tablets, laptops o Smart TV a través de la señal en vivo de Latina.