Este domingo 25 de octubre, Universitario de Deportes se enfrenta a Deportivo Wanka por la segunda jornada de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. Por su lado, el equipo crema buscará repetir el éxito de su primer enfrentamiento con Deportivo Soan y así conseguir una segunda victoria en la competencia. En el lado rival, Deportivo Wanka que derrotó a Perú también buscará llevarse los puntos del encuentro y avanzar a la siguiente fase. No te pierdas el duelo y consulta en las siguientes líneas la previa, el horario y más detalles de su transmisión.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Deportivo Wanka por la jornada 2 de la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Alianza Lima vs Regatas Lima está programado para este sábado 24 de octubre desde el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿A qué hora ver Universitario vs Deportivo Wanka?

En Perú , Colombia, Ecuador a las 6:30 p.m.

, Colombia, Ecuador a las 6:30 p.m. En Bolivia, Venezuela, Chile a las 7:30 p.m.

En Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay a las 8:30 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs Deportivo Wanka EN VIVO por TV y online?

El partido Universitario vs Deportivo Wanka será transmitido en Perú a través de:

Latina TV (canal 2 y 702 HD de Movistar TV)

Latina Televisión EN VIVO online, mediante su plataforma digital oficial

Latina cuenta con los derechos oficiales de la Liga Nacional de Vóley 2026, por lo que transmitirá todos los partidos del torneo. Para ver el partido online, los usuarios pueden acceder desde celulares, tablets, laptops o Smart TV a través de la señal en vivo de Latina.