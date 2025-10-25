Este sábado 25 de octubre a las 7:00 p.m. (horario local), Universitario jugará su debut en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 con Deportivo Géminis. El duelo tendrá lugar en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en el Callao. La escuadra crema viene a todas por el título tras una serie de cambios desde el entrenador (Francisco Hervás) hasta la incorporación de jugadoras internacionales como Maluh Oliveira, Cat Flood, Mara Leao y Angélica Malinverno. Por su lado, Géminis también ha realizado cambios en su plantel. Otávio Machado es el nuevo entrenador del equipo y contrario a Universitario, Géminis apostó por adiciones de jugadoras nacionales como Kiara Vicente, Nayeli Vilchez, Miryec Muñoz y María de Fátima. Asimismo, Géminis contará con dos talentos extranjeros, Florangel Terrero y Katielle Alonzo. No te pierdas el enfrentamiento entre Universitario y Géminis en la primera fecha de la liga de vóley nacional.

Para todos los amantes de vóley, ahora puedes sintonizar los duelos de la Liga Peruana de Vóley desde la señal de LatinaTV y Latina TV App. Por último, si cuentas con el servicio de Movistar, el aplicativo Movistar TV también cuenta con la señal en vivo de Latina TV.