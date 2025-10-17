Universitario de Deportes está listo para iniciar una nueva temporada en la Liga Peruana de Vóley. Por eso, han preparado la Noche de las Pumas, un evento en el que presentarán oficialmente al equipo que buscará salir campeón nacional en esta competencia y que tendrá como rival a Gimnasia y Esgrima de La Plata, club representativo de Argentina.

Al mando del español Francisco Hervás, las ‘pumas’ presentarán un plantel renovado que intentará mejorar la última campaña liguera, donde terminaron en cuarto lugar. Para ello, enfrentar a un rival internacional será un buen termómetro para medir el nivel del equipo tras una exigente pretemporada.

¿Cuándo se juega la Noche de las Pumas 2025?

La presentación oficial del equipo de vóley de Universitario se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en el Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos. Las ‘pumas’ invitaron a sus hinchas a apoyarlos durante toda la campaña.

Las puertas del coliseo abrirán de manera anticipada para que los aficionados puedan asistir y ser testigos de un evento lleno de emociones, luces y mucho color.

¿A qué hora es la Noche de las Pumas 2025?

La Noche de las Pumas 2025 empezará a las 6:00 p.m. (hora peruana). Como parte del espectáculo, habrá shows musicales, actividades con hinchas y, de fondo, el partido entre Universitario y Gimnasia.

Asimismo, el club confirmó que habrá activaciones para que los asistentes puedan pasar un momento agradable de principio a fin.

¿Dónde ver la Noche de las Pumas 2025?

Universitario confirmó que la Noche de las Pumas 2025 se podrá ver por el canal premium del club en YouTube. Para ello, debes ingresar al canal UniversitarioTVU, darle clic al botón “unirme” y poner el método de pago de tu preferencia.

El costo para ver a las ‘pumas’ en acción, además del contenido exclusivo para hinchas, es de 15 soles mensuales.

