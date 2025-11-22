Universitario y Kazoku No Perú se enfrentan este domingo 23 de noviembre a las 3:15 p.m. (hora en Perú) por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El duelo tendrá lugar en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en el Callao. Ambos equipos llegan tras una derrota en la cuarta fecha y buscarán un mejor resultado en la quinta. En la cuarta jornada, Universitario se enfrentó a San Martín y perdió con un marcador de 3-2, mientras Kazoku cayó frente a Circolo con un marcador final de 3-0.

¿Dónde ver EN VIVO los duelos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? Puedes sintonizar cada partido desde la señal de LatinaTV y Latina TV App. Por último, si cuentas con el servicio de Movistar, el aplicativo Movistar TV también cuenta con la señal en vivo de Latina TV.