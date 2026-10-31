Universitario de Deportes enfrentará a Olva Latino este fin de semana por la fecha 3 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. Universitario ha logrado llevarse dos victorias en sus dos últimos encuentros, mientras Olva Latino llega a esta fecha con una victoria y una derrota. No te pierdas el duelo desde la señal de Latina TV. Revisa aquí la previa, el horario y más detalles de su emisión.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Olva Latino por la jornada 3 de la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Universitario y Olva Latino está programado para este sábado 31 de octubre desde el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿A qué hora ver Universitario vs Olva Latino?

En Perú , Colombia, Ecuador a las 7:00 p.m.

, Colombia, Ecuador a las 7:00 p.m. En Bolivia, Venezuela, Chile a las 8:00 p.m.

En Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs Olva Latino EN VIVO por TV y online?

El partido Universitario vs Olva Latino será transmitido en Perú a través de:

Latina TV (canal 2 y 702 HD de Movistar TV)

Latina Televisión EN VIVO online, mediante su plataforma digital oficial

Latina cuenta con los derechos oficiales de la Liga Nacional de Vóley 2026, por lo que transmitirá todos los partidos del torneo. Para ver el partido online, los usuarios pueden acceder desde celulares, tablets, laptops o Smart TV a través de la señal en vivo de Latina.