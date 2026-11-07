Universitario de Deportes se enfrenta a Rebaza Acosta y jugará la cuarta fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. La contienda tendrá lugar en Villa El Salvador. Universitario ha logrado ganar todos sus encuentros previos hasta el momento, mientras Rebaza obtuvo dos victorias y una derrota. Consulta aquí la previa, el horario y más detalles para seguir la transmisión de liga profesional de vóley peruana.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Rebaza Acosta por la jornada 4 de la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Universitario y Rebaza Acosta está programado para este sábado 7 de noviembre desde el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿A qué hora ver Universitario vs Rebaza Acosta?

En Perú , Colombia, Ecuador a las 7:00 p.m.

, Colombia, Ecuador a las 7:00 p.m. En Bolivia, Venezuela, Chile a las 8:00 p.m.

En Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay a las 9:0a0 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs Rebaza Acosta por TV y online?

El partido Universitario vs Rebaza Acosta será transmitido en Perú a través de:

Latina TV (canal 2 y 702 HD de Movistar TV)

Latina Televisión EN VIVO online, mediante su plataforma digital oficial

Latina cuenta con los derechos oficiales de la Liga Nacional de Vóley 2026, por lo que transmitirá todos los partidos del torneo. Para ver el partido online, los usuarios pueden acceder desde celulares, tablets, laptops o Smart TV a través de la señal en vivo de Latina.